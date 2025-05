Im luxuriösen Mountainhead Resort in Utah versammeln sich vier Männer zu einem lustigen Hang, der von einer Sache vereint ist: ihre erstaunlichen Geldbeträge. Dies sind Männer im Wert von Hunderten von Millionen, wenn nicht Milliarden, dank ihrer Beteiligung an Technologie und anderen Branchen (die Unternehmen, die sie besitzen, sind fiktiv, haben aber reale Parallelen, die nicht schwer zu verfolgen sind). Auf diese Weise haben Randall (Steve Carell), Hugo (Jason Schwartzman), Venis (Cory Michael Smith) und Jeff (Ramy Youssef) eine nette kleine Bruderschaft mit einem eigenen Lexikon, Spitznamen und Ritualen geschaffen, wie eine Zeremonie, in der ihr jeweiliges Nettovermögen verglichen wird, und dann mit unterschiedlichen Hüten belohnt. Sie sind an der wörtlichen Weltspitze.

Während die Dinge in Mountainhead friedlich erscheinen, hat die Außenwelt nicht so viel Glück: Die Social -Media -Plattform von Venis hat gerade eine neue Funktion eingeführt, mit der Benutzer sofortige Deepfakes erstellen können, und das Ergebnis ist eine massive Verbreitung von Gewalt auf der ganzen Welt, die Menschen, die auf den Straßen auf den Straßen auftreten, sowie die wirklichen Gräueltiere, die auf die falschen Gräueltaten auftreten.

Venis macht sich keine Sorgen um das Chaos – Tatsächlich ist Venis begeistert davon, wohin dieses Chaos führen könnte. Und das ist ungefähr, wenn die Technokraten in Mountainhead Sprechen Sie darüber, wie vielleicht die Welt ein besserer Ort wäre, wenn sie es einfach… übernehmen würden. Sie haben sicher genug Geld und Macht, um es zu tun. Warum nicht?

Es gibt einen sehr guten Grund, den Armstrong im Laufe des Films nicht so subtil enthüllt: Diese Jungs sind Idioten. Nicht auf offensichtliche Weise, sondern auf diese Weise, die passiert, wenn Sie so lange von Ja-Männern umgeben waren, dass Sie keinen Selbstzweifel mehr haben und den Unterschied zwischen Ihren schlechten und Ihren Guten nicht mehr erkennen können. Wenn Sie von der Außenwelt so oft als Genie behandelt wurden, dass Sie es tatsächlich glauben, obwohl Ihr „Genie“ in einer glücklichen Pause verwurzelt ist oder ein Unternehmen erwirbt, dessen innere Arbeitsweise Sie nicht genau verstehen, aber wissen, dass sie Gewinn erzielen können.

Irgendwann lässt ein Charakter einen außergewöhnlichen Knacken darüber knacken, wie einer von ihnen nicht für Scheiße codieren kann, aber es gibt wirklich keinen Hinweis beliebig Von diesen Jungs wissen tatsächlich, wie die Technologie, die sie reich gemacht hat, reich gemacht. Während sie in den nächsten fünf Jahren in Blase-Mode darüber sprechen, „Post-Human“ zu sein, ist Venis sicher, dass die Tech bereit sein wird. Er sagt es mit dem gleichen Vertrauen wie ein CEO, der bis 2028 eine Mars -Basis verspricht.

Über Folge‚S Four Seasons, Schöpfer Jesse Armstrong entwickelte ein echtes Talent, um die Selbstbedeutung der Familie Roy und als Schriftsteller und Regisseur von abzureißen Mountainhead Er setzt eine ähnliche Strategie ein. „Dumme Leute reden, als wären sie schlau“, definiert im Grunde 75% des Dialogs aus Folgeund es ist faszinierend zu sehen, wie Armstrong einen neuen Winkel findet und diese Linien mit mehr erfundenem Slang gepeppt, von dem diese Jungs sie definitiv glauben, dass sie kühler klingen als sie.

Es gab einen emotionalen Kern in der Folge Die Geschichte brachte jedoch einige erkennbare Menschheit aus ihren Charakteren – insbesondere den Kampf um einen Kuss von Daddy. Bei den Jungs auf dem Berg geht es unterdessen nur um die Haltung untereinander, auch wenn sich die wirkliche Zerstörung draußen aufstößt.

Im Laufe der 110-minütigen Laufzeit eskalieren einige bemerkenswerte Wendungen die Action, was zu einigen der wildesten dunklen Komödien des Films führte, die wie die dringendsten Champagner spielten. Noch Mountainhead Ist es nicht allzu filmisch in seiner Ausführung: Es wird besser als in sich geschlossenes Experiment im Geschichtenerzählen nähert, das angesichts der Chance ziemlich leicht auf die Bühne übertragen würde.

Diese Besetzung beweist insbesondere das Spiel dafür: Cory Michael Smith (GothamAnwesend Samstagabend) ist ein lebendiger Draht auf dem Bildschirm, seine fast manische Gewissheit unerschütterlich, während Steve Carell seine Fähigkeit hält, zu temperieren und eine seiner bisher reservierten Leistungen zu liefern. Ramy Youssefs Jeff ist vielleicht der einzige mit einem voll funktionsfähigen Gewissen, eine Qualität, die ihn von den anderen unterscheidet, insbesondere von Jason Schwartzmans für immer brauner Hugo-das „Ärmste“ des Haufens und ist sich dessen immer bewusst.

Der Hauptneuelwert zu Mountainhead ist das für diejenigen, die es nicht genossen haben Folge Weil die Charaktere nicht so sympathisch waren … sich vorstellen Sie sich vor, Sie sehen sich ein Quartett von Kendall Roys, die alle versuchen, sich gegenseitig zu beeindrucken. Armstrongs Dialog fließt wie niemand anderem, aber es gibt nur etwas Unbekanntes, wenn dumme Leute sprechen, als wären sie klug, und Armstrong zieht sich nicht von diesem Aspekt zurück.

Während Mountainhead wurde erstmals im Januar 2025 angekündigt, es wurde im März gedreht – ziemlich gleichzeitig mit Nachrichtenberichten darüber, was passiert, wenn Sie einen nicht qualifizierten Idioten seine Kettensägenspiele mit der Regierungsinfrastruktur spielen lassen. Es ist schwer vorstellbar, dass das Timing für diesen Film als Ergebnis besser ist, aber es verspricht keine Lösungen oder Hoffnung auf das Problem, das es anerkennt: Die Art und Weise, wie Wohlstand eine menschliche Seele verziehen kann. Das einzige Problem, das Geld nicht beheben kann.

Mountainhead Premieren am Samstag, den 31. Mai um 20:00 Uhr ET/PT auf HBO und Max. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

