Erinnern Sie sich an die Tauchkatastrophe von Titan von 2023, als der CEO von Oceangate, Stockton Rush, eine kleine Gruppe von Touristen führte, um das Titanic -Wrack zu sehen – nur damit das Schiff tragisch implodiert? Für den Fall, dass Sie sich in den Sinn kamen, hat Netflix einen neuen Dokumentarfilm unterwegs. Betitelt Titanes taucht tief in die maritime Katastrophe ein

Titan Erforscht Rush und seine Suche nach „Touristengeschäft in die Titanic“ mit dem Taucher der Oceangate, obwohl Experten als „mathematische Gewissheit“ betrachteten, dass das Projekt scheitern würde. Der neu enthüllte Trailer (eingebettet unten) zeigt mehrere Mitarbeiter und Experten, die mit Rush und Oceangate vertraut sind, deren vergebliche Versuche, den Rush vor den Gefahren der Expedition zu warnen, mehr oder weniger ignoriert wurden. Der Dokument enthält Zitate von Rush selbst, Filmmaterial vor dem Beginn der Titan seine Expedition und vieles mehr.

Titan wird am 11. Juni auf Netflix ankommen. In der offiziellen Logline lautet: „Die Katastrophe von Oceangate untersucht CEO, Stockton Rush, der nächste Milliardär innovator und das zum Scheitern verurteilte Unterwasser-Unterfangen, das den Preis für Ambitionen in den Tiefen des Ozeans in Frage stellte. Die Titan-Titan-Unterwasservermessung der Illusible-Reise zu den Ruinen der Titanic Dominic Dominic Dobines.

Und falls Sie sich gefragt haben, nein, dieser Dokumentarfilm wird nicht von James Cameron geleitet.

