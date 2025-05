In unserem wiederkehrenden Feature -Serien -Track von Track führt Künstler, die die Leser durch jeden Song auf ihrer neuen Veröffentlichung führen. Heute diskutieren Sparks jeden Schnitt aus ihrem neuen Album. VERRÜCKT!

In mehr als einem halben Jahrhundert in ihrer Karriere arbeiten Funken immer noch mit voller Kapazität. In mehreren Veränderungen seit ihrem Debüt im Jahr 1971 sind die Brüder Ron und Russel Mael von der Seite des anderen geblieben und haben jetzt veröffentlicht VERRÜCKT!ihr 26. Studioalbum zusammen.

Im Jahr 2025 bestehen die Geschwister aus Südkalifornien in ihrer Mission, das gute Wort von Synth Pop und New Wave durch eine Sammlung frischer Melodien zu verbreiten, die kein erkennbares Thema haben, außer dass sie unverkennbar Sparks sind. Die LP ist brillant in seiner gelegentlichen Albernheit und unveränderlichen Exzentrizität und ist nur eine weitere Ergänzung zu einem Katalog, der mit jeder Veröffentlichung weiterhin reicher wird.

Über die 12 Spuren, die sich ausmachen VERRÜCKT!Die MALS springen von „dem Albtraum des heutigen, was in der Welt vor sich geht“ bis zu „Die Frustrationen, auf dieses unglaublich lange rote Licht zu warten“, zu „eine Ode an unsere Autobahn der Grand Los Angeles, die I-405“.

Zusätzlich zu einer Handvoll Songs über Liebe und Romantik stellen sie sicher, dass die Platte Motivation bietet und die Zuhörer ermutigt, sie zu ermutigen, „ihre eigene Muse zu folgen“ und „ihren Arsch in Gang zu bringen und etwas zu tun“. Sicher, es ist viel los, aber es klingt nie unfokussiert; Vielmehr fühlen sich diese Songs wie zudringbare Überlegungen eines regulären Streubrains im Songformat an.

Strom VERRÜCKT! unten und scrollen Sie weiter nach einem Track -Breakdown von Russell Mael. Nehmen Sie hier Ihre physische Kopie des Albums.

