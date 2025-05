Wenn der neue HBO -Dokumentarfilm Pee-Webe als er selbst Die unmittelbare Überschrift war Anfang dieses Jahres bei Sundance uraufgeführt, dass Paul Reubens zum ersten Mal offen darüber sprach, schwul zu sein. Wie wichtig ist das für das volle Erbe von Reubens als Comedy-Ikone und die Schaffung von Pee-wee Herman als Charakter? Das ist nur ein Teil dessen, mit dem Regisseur Matt Wolf hier ringt.

Die Motivation für das Projekt stammt anscheinend von Reubens (wie er zu Beginn eines Teils sagt), der „den Rekord auf ein paar Dinge aufstellen möchte“. Diese „Dinge“, die am Ende klar sind, beinhalten die beiden Verhaftungen, die seine Karriere im Laufe der Jahre entgleist, obwohl diese Ereignisse für ihn sehr schwierig sind, darüber zu sprechen. Zumindest im Vergleich zum Rest seiner Lebensgeschichte.

Der zweiteilige Film (ein Total-Laufzeit von etwa 200 Minuten) erweist sich in seiner chronologischen Erforschung von Reubens ‚Leben, vom Aufwachsen mit seiner liebevollen Familie bis hin zur Entdeckung seines vollständigen kreativen Potenzials als Studentin bei Calarts, und dann als kämpfende Performerin in der Comedy-Szene der Los Angeles in Los Angeles. Zur gleichen Zeit, als er seine Comedy -Stimme fand, beendete er jedoch eine tiefe romantische Beziehung zu einem anderen Mann und traf die Entscheidung, Beziehungen beiseite zu legen, insbesondere aufgrund des Stigmas, mit dem er zu dieser Zeit konfrontiert war.

„Ich war so draußen, wie ich auch sein konnte, und dann war ich wieder im Schrank“, sagt er, weil „meine Karriere absolut gelitten hätte“, wenn er zu dieser Zeit offen schwul gewesen wäre. Stattdessen warf er sich in die Schaffung neuer Charaktere als Mitglied der Gassen – einschließlich seiner berühmtesten Persona.

Pee-wee Herman wird in der Tat zum öffentlichen Gesicht, das Reubens der Welt präsentiert: der Charakter, den er weich mit Dingen wie einem Auftritt aufgetragen hat Das Dating -Spiel. Der Name wurde angekündigt, wenn er auftritt Late Nacht mit David Letterman. Der Name, der für seinen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame verwendet wurde. (Er überlegt einmal darüber, einen zweiten Stern für „Paul Reubens“ zu wollen.)

Der Dokumentarfilm verfügt über eine vollständige Erzählung der Entstehung von Pee-wees großes Abenteuermit Tim Burton, der liebevoll über seine Freude darüber nachdenkt, dass es sein erster Film ist. Dann gehen wir in die Geschichte ein, wie Pee-wees Playhouse kam zu sein-ein faszinierender und gut aufgeführtes hier von Wolf, insbesondere dank ergänzender Interviews mit wichtigen Darstellern wie Lynne Marie Stewart, Natasha Lyonne, Laurence Fishburne und S. Epatha Merkerson.

Eine kraftvolle Komponente, die auftaucht El Hombre Cartoon -Segmente, die sich ausschließlich auf Spanisch befanden, ohne Untertitel.

Pee-wees Playhouse war ein frühes Beispiel für einen unterirdischen Komödie -Hit, der einen Mainstream -Erfolg aufwies, hauptsächlich durch die Idee, dass Kinder und Erwachsene auf ein ähnliches Konzept des Spaßes zustimmen könnten. Das Wort „Spiel“ wird viel verwendet, um die Erstellung der Show zu diskutieren, und für alle, die aufgewachsen sind, wird dieser Abschnitt viele latente Nostalgie ausziehen.

Der Dokumentarfilm berührt auch seine Geschichte mit Samstagabend live -Pre-Pee-Wee vorgesprochen gleichzeitig, als Gilbert Gottfried es tat, und wusste, dass er den Auftritt nicht bekommen würde, weil ihm jemand sagte, dass Gottfried die beste Freunde mit einem der Produzenten war und sie nahe am gleichen Typ waren. Reubens würde später weiter erscheinen Snl In dem Deckmantel von Pee-Wee.

Snl Er taucht auch auf, wenn er in die Freundschaft von Reubens mit Phil Hartman eintaucht, der in seiner aufstrebenden Form eine frühe Mitarbeiterin am Pee-Wee-Konzept war und gleichzeitig die Rolle von Captain Carl spielte. Hartman und Reubens ‚Beziehung gebrochen als Pee-Webe startete und Hartman fand Erfolg als einer von von Snl„S Allzeitgastmitglieder: Der Dokumentarfilm enthält ein schmerzhaftes Interview zwischen Howard Stern und Hartman nach der Verhaftung von Reubens 1991, in der Hartman seine Missbilligung der Handlungen von Reubens lagert und Frustration über die mangelnde Wertschätzung für seine Pee-Web-Beiträge ausdrückt.

Während Wolf viel Einblicke aus sekundäre Quellen über Reubens ‚Leben erhält, ist das Zentrum des Dokumentarfilms die 40 Stunden Interviewmaterial mit seinem Stern nach der Ankündigung des Dokumentarfilms im Jahr 2021. Und von Anfang an hebt Wolf von Anfang an hervor, dass Reubens Unbehagen mit dem Prozess eindeutig die Stimmen der Stimmen, in denen er sich nicht anzieht.

Es ist ziemlich offensichtlich, dass er sich wünscht, er wäre derjenige hinter der Kamera, der die Geschichte prägt, und im gesamten Dokumentarfilm webt Wolf in Momenten von Reubens, die seinen Job schwierig machen – Fragen aus, absichtlich Tangenten und forderte Wolfs Fähigkeiten in Frage. „Ich möchte nicht, dass dies zu Ihnen den Kopf geht“, sagt er dem Regisseur zu einem Punkt. „Sie haben einen Dokumentarfilm gemacht, den ich mag, was, sechs?“

Es ist auch kein bisschen Reubens. Während sich 40 Stunden wie viel Filmmaterial anfühlen, haben Reubens das geplante Interview mit dem Schwerpunkt auf seinen beiden Verhaftungen nie abgeschlossen, bevor er 2023 verstorben ist, sodass Wolf sich auf andere Interviews, Archivmaterial und einige Kommentare von Reubens verlassen ließ, um sich in diesen Teil seiner Geschichte zu befassen. Es ist auch am schwierigsten zu sehen, wie Wolf die gesellschaftlichen Vorurteile darstellt, die dazu führten, dass Reubens ‚Ostracism aus Hollywood, insbesondere die Obszönität von 2002, die gerade kam, als Reubens seine Karriere unter seinem richtigen Namen zurückeroberte.

Zentral zu Pee-Webe als er selbst Ist die Frage der Identität auf einem Niveau, das über Reubens hinausgeht, wie er sein Privatleben mit seiner öffentlichen Person ausgleichen kann. Er spricht über Ruhm als „Pakt mit dem Teufel“, einen Vertrag, den er unterschrieben hat, ohne unbedingt das Kleingedruckte zu lesen. Und obwohl er in einigen seiner Interviews nie ins Detail geht, gibt es einen klaren Wut über „wie schmerzhaft und schwierig es war, als etwas zu bezeichnen, das ich nicht war.“

Der Dokumentarfilm enthält eine endgültige Aussage von Reubens, die am Tag vor seinem Tod aufgezeichnet wurde, in dem er sagt: „Ich wollte, dass die Menschen irgendwie verstehen, dass meine gesamte Karriere alles, was ich getan und geschrieben habe, in der Liebe und mein Wunsch, Freude und Kreativität zu jungen Menschen und allen zu unterhalten und zu bringen.“ Es hat vielleicht nicht genau so geklappt, wie Reubens wollte, aber Pee-Webe als er selbst Bringt diese Nachricht an langjährige und zukünftige Fans, die hoffentlich zu schätzen wissen können, was Reubens uns gegeben hat, während er noch hier war.

Beide Teile von Pee-Webe als er selbst Premiere Freitag, 23. Mai auf HBO, Streaming auf Max.