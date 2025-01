Das Riverbeat Festival in Memphis, Tennessee, hat sein Line-up für 2025 bekannt gegeben. Missy Elliott, The Killers und Anderson. Paak & die Free Nationals werden die Headliner der dreitägigen Veranstaltung sein, die vom 2. bis 4. Mai stattfindet.

Außerdem werden bei Riverbeat Cage the Elephant, Khruangbin, Benson Boone, Ludacris, Public Enemy, Busta Rhymes, Steve Aoki, Flo Milli, Galantis, MIKE., DJ Jazzy Jeff, GAYLE, Sean Kuti & Egypt 80, La Lom, Stephen auftreten Wilson Jr., Neil Frances, Two Feet, The Wailers, Jonah Kagen, Blusher, The Lowdown Brass Band, Tokimonsta, Yacht Rock Rezension und vieles mehr.

Tickets für das Riverbeat Festival 2025 sind ab sofort im Verkauf. 3-Tages-GA-Pässe beginnen bei 199 $, während 3-Tages-VIP-Pässe bei 849 $ beginnen. Das Festival findet im Tom Lee Park in der Innenstadt von Memphis statt.

Die Ausgabe 2025 markiert die zweite Auflage von Riverbeat; Auf dem Festival 2024 gab es Sets von The Fugees, ODESZA, Jelly Roll, Mt. Joy und mehr.

