A24 hat den Trailer zu enthüllt Opusein neuer psychologischer Horrorfilm mit John Malkovich als Popstar, der zum Kultführer wurde.

In dem von Mark Anthony Green geschriebenen und inszenierten Film spielt Ayo Edebiri einen Journalisten, der auf ein abgelegenes Gelände eingeladen wird, um Moretti (Malkovich) vorzustellen, während er sich auf die Veröffentlichung des „größten Albums der Neuzeit“ vorbereitet.

„Umgeben vom Kult der Speichellecker und betrunkenen Journalisten um den Star“ findet sich Edebiris Figur bald „in der Mitte seines verdrehten Plans wieder.“

Neben Malkovich und Edebiri Opus In den Hauptrollen sind Juliette Lewis, Murray Bartlett, Amber Midthunder, Stephanie Suganami und Tatanka Means zu sehen. Der Film startet am 14. März 2025 in den Kinos.