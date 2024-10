The Lonely Island kam dieses Wochenende in der Folge von vorbei Samstagabend Live um einen brandneuen digitalen Kurzfilm namens „Sushi Glory Hole“ zu veröffentlichen.

In der Skizze präsentieren zwei Geschäftsleute, gespielt von Andy Samberg und Akiva Schaffer von The Lonely Island, ihre Idee, „Glory Holes“ einzurichten, um frischen Fisch an hungrige New Yorker zu verteilen. „Sushi Glory Holes macht zu viel Sinn, um es nicht zu tun“, rappt Samberg. „Fischen Sie durch ein Loch. Du weißt, dass daran nichts dran ist. Und es gibt kein Szenario, in dem Sie es nicht wollen würden. Gehen Sie also auf die Knie, öffnen Sie es weit und machen Sie sich bereit für etwas Reis.“

„Sushi Glory Hole“ ist der erste neue digitale Kurzfilm von The Lonely Island seit sechs Jahren und erst der fünfte seit Andy Sambergs Weggang als Vollzeitdarsteller SNL im Jahr 2012. Samberg kehrte jedoch zurück, um den zweiten Gentleman Doug Emhoff zu spielen SNLIn der 50. Staffel von „The Lonely Island“ wird dies vielleicht nicht der letzte Kurzfilm sein, den wir in den kommenden Monaten sehen.