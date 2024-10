Kevin Smith weiß, dass er heutzutage einen ganz besonderen Platz in der Filmvertriebslandschaft einnimmt. „Jemand hat heute Morgen einen Tweet gepostet Roter Staat Jubiläumsvorführung, und es war ganz klar, dass es nur eine Show war – es war ein Bild des Plakats, und dann schrieb jemand „Nur eine Show, 27. September“ (auf ein Blatt Papier) und klebte es auf das Plexiglas“, sagte der Filmemacher erzählt Folge. „Und ich dachte: ‚Das ist sozusagen das Leitmotiv meines Lebens.‘ Ich könnte buchstäblich eine Biografie mit dem Titel „One Show Only“ machen.“

Seit seinem bahnbrechenden Film 1994 AngestellteSmith sagt, dass er „immer mit einem Fuß auf der Studioseite und mit einem Fuß auf der Indie-Seite stand“. Aber es ist seinen Wurzeln im unabhängigen Film zu verdanken, sagt er: „Ich war immer in der Lage, einen Weg zu finden, meinen Film ins Kino zu bringen und ihn länger haltbar zu machen.“

Smiths jüngster Film, Der 4:30-Filmverkörpert das für den Filmemacher auf eine ganz neue Art und Weise. Die zeitgenössische Coming-of-Age-Komödie wurde im Smodcastle Cinemas, dem Kino in New Jersey, gedreht, das er jetzt besitzt, und ist nach einer kurzen Kinolaufzeit nun auf VOD erhältlich – und Smith sagt: „Ich war einfach nur froh, dass es soweit war.“ beliebig Theaterfenster, das wurde uns nicht einmal garantiert.“

Außerdem fügt er hinzu: „Ich weiß, dass es ein Kino gibt, in dem es bis zu meinem Tod jeden Sonntag um 16:30 Uhr läuft.“ Es mag so sein, als würde eine Person da sitzen und es ansehen, aber verdammt noch mal, es wird immer in den Smodcastle-Kinos laufen. Weil es sehr selten vorkommt, dass ein Kino in einem eigenen Film mitspielt, und ich kann ihm ein Zuhause bieten, in dem er immer im Kino gezeigt werden kann. Und ehrlich gesagt, ich werde davon profitieren, wenn es keinen anderen Ort gibt – wenn ich eine Frage-und-Antwort-Runde damit mache, können wir einen Aufpreis zahlen.“

Allerdings ist Smith auch der Meinung, dass „die Erwartung, dass ein Film jemals tatsächlich ins Kino kommt, das habe ich seit Jahren nicht mehr gehabt.“ Das Geschäft hat sich schon so lange und so oft verändert, und in den letzten zwei Jahren hat sich für viele Menschen dramatisch verändert.“

Und wenn es um sein eigenes Schaffen geht, bemerkt er: „Ich mache keine Filme, die von einem Publikum verlangen, dass es ins Kino geht. Ich meine, ehrlich gesagt, es ist mir scheißegal, ob sie es im Kino oder auf ihrem Handy sehen, solange sie es früher oder später einnehmen.“

Smith sagt zum Beispiel: „Ich liebe es, wenn die Leute sagen: ‚Hey Mann, ich habe es gerade gesehen.‘ Stoßzahn erstmals.‘ Dies ist der 10. Jahrestag von Stoßzahn dieses Jahr, und es gibt immer noch Leute, die es noch nie gesehen haben und es gerade zum ersten Mal entdeckt haben. Das ist sozusagen der Nebeneffekt von Filmen, die nicht besonders beliebt sind: Sie haben immer ein Publikum, das sie jeden Monat entdeckt. Man hat also immer das Gefühl, wenn die meisten Filmemacher einen Film zum ersten Mal veröffentlichen. In einer Kevin-Smith-Welt wird der Film immer von jetzt an bis zum Ende der Zeit veröffentlicht.“

Das liegt zum Teil daran, wie praxisnah Smith in jedem Teil des Filmemachens vorgegangen ist. Er sagt: „Wenn man davon träumt, einen Film zu machen, träumt man von nichts anderem als dem Machen des Films.“ Obwohl ich seit 30 Jahren Filme mache, träume ich nicht von der Frage: „Oh, was wäre, wenn wir Marketinggelder hätten?“ Was wäre, wenn wir eine Vorpremiere hätten und der Film länger als zwei Wochen im Kino laufen würde? Ich bin einfach froh, den Streifen überhaupt machen zu dürfen.“

Sobald der Film jedoch fertig ist, weiß er: „Ich könnte die Laufzeit eines Films im Kino jederzeit verlängern, wenn ich möchte, weil ich in der Vergangenheit mit den Filmen auf Tour gegangen bin. Sachbearbeiter III Und Jay und Silent Bob starten neuIch habe 65 Städtetouren unternommen. Wenn man Glück hat, hat man im Allgemeinen zwei Wochen im Kino oder so etwas in der Art, aber als ich auf Tournee war, konnte ich so viel Zeit damit verbringen, wie ich wollte.“

Der 4:30-Film ist auf vielfältige Weise eine Hommage an die 80er-Jahre-Zeit, beispielsweise durch die Einbeziehung gefälschter, den 80er-Jahren angemessener Trailer: Wie bei den Trailern für Quentin Tarantino und Robert Rodriguez zu sehen ist Grindhouse (zuletzt führte dies zur Veröffentlichung von Eli Roths Danksagung), gibt es einen Präzedenzfall dafür, dass aus ähnlich gefälschten Filmtrailern schließlich echte Filme werden, und Smith hat eine Antwort darauf, welchen Film im Film er adaptieren würde, wenn er die Chance dazu hätte.

„Wenn jemand sagen würde: ‚Hey Mann, ich kann nicht leben, ohne das zu sehen Schwester Sugar Walls Film, hier ist eine Menge Geld, das würde ich sofort tun“, sagt er. „Zum Beispiel: ‚Vom Hersteller von Dogma Und Roter Staat kommt eine neue Vision der Religion.‘ Das würde eine Menge Spaß machen.“

Schwester Sugar Walls zeigt Smiths Tochter Harley Quinn Smith als junge Nonne, die zur Prostituierten wurde und dabei beobachtet wurde, wie sie einen von Jason Mewes gespielten Freier ermordete. „Ich habe ehrlich gesagt das Gefühl Schwester Sugar Wallsich könnte mich wirklich darauf einlassen … Ich würde ungern sagen, dass ich zurückbleiben muss, aber wissen Sie, was ich meine?“ Smith lacht. „Außerdem würde es meinem Kind einen Job verschaffen. Alles, was meinem Kind eine Beschäftigung ermöglicht, ist für mich eine gute Sache. Auch wenn ich derjenige bin, der den Film macht. Wenn sie bezahlt wird, ist das weniger Geld, das sie sich von ihren Eltern leiht.“

Natürlich könnte sie jederzeit einen Job bei Smodcastle Cinemas bekommen. Smith ist nicht der einzige Filmemacher, der ein eigenes Kino besitzt – in Los Angeles hat Quentin Tarantino zwei verschiedene Veranstaltungsorte übernommen, in denen Filme ausschließlich auf Film (im Gegensatz zu digital) projiziert werden. „Quentin ist insofern ein Vorbild, als er einer der ersten von uns war, der sagte: ‚Ich bin Filmemacher und weißt du was, jetzt besitze ich ein Kino‘“, sagt Smith.

Er fährt jedoch fort: „Er ist ein reich Kinobesitzer, denn er zeigt nur 35-Millimeter-Kopien, die aus seiner Bibliothek stammen. Ich liebe Quentin, er ist der Goldstandard und so weiter, aber wenn ich in einem Vorort von New Jersey versuchen würde, von 35-Millimeter-Abzügen zu leben, würde das für uns nicht reichen. (Kinobesucher dort) ist es egal, ob es auf 35 oder digital läuft.“

Smith hat sich stattdessen Tipps von Arthouse-Theaterbesitzern geholt, die er auf seinen oben genannten Touren getroffen hat, und rief den Besitzern des Rio Theatre in Vancouver zu: „Ihr bester Rat war, dass man gegrillte Käsesandwiches verkaufen muss.“ Ich dachte: „Wirklich?“ Und sie sagen: „Die Herstellung kostet ungefähr 26 Cent und man kann 10 Dollar dafür verlangen.“ Wir wissen, dass Sie in Ihrem Theater keinen Alkohol verkaufen werden, da Sie keine Alkohollizenz haben. Es gibt also keine Möglichkeit, ihn zuzubereiten, ohne gegrillten Käse zu verkaufen.‘“

Smodcastle verkauft derzeit keine gegrillten Käsesandwiches, aber Smith verspricht, dass „wir es eines Tages tun werden.“ Ich habe den Panini-Maker gekauft und sehe ihn jedes Mal, wenn ich ins Theater gehe, aber niemand hat sich auf die eigentlichen nächsten Schritte des Brot- und Käsekaufs eingelassen. Eines Tages wird das passieren.“

Und das Wichtigste: „Ich habe eine Wohnung über dem Kino“, sagt Smith mit einem glücklichen Lächeln. Ein Filmemacher, der über einem Kino wohnt, ist wie ein Schuster, der in einem riesigen Schuh lebt. Es ist einfach ein bezauberndes Konzept.“

Der 4:30-Film ist jetzt auf VOD verfügbar (sowie als limitierte Kinoveröffentlichung bei Smodcastle Cinemas).