Wes Anderson liebt es Handwerk. Es ist eine Qualität, die ihn von Anfang an als Filmemacher definiert hat, bis zu seinem neuesten Film. Das phönizische Programm: Seine Filme haben immer eine handgefertigte Note. Nicht nur in der Art und Weise, wie die Sets mit großer Aufmerksamkeit und Sorgfalt gestaltet sind, sondern auch so, wie er seine Geschichten mit Macken verärgert, die sich seiner Vision als Schöpfer einzigartig anfühlen. Anderson scheint leicht zu parodieren oder nachzuahmen – viele Leute versuchen es die ganze Zeit -, aber dann setzen Sie sich mit seiner neuesten Zubereitung und erkennen, was für ein dummes Unterfangen das ist. Was auch immer er macht, es ist unverkennbar von ihn.

Nur gelegentlich ist es zu vertraut: Ein Teil davon ist die Art und Weise, wie sich Andersons Arbeit im Laufe der Zeit weiterentwickelt hat, die Einflüsse oder Mitarbeiter von einem Projekt, das bis zum nächsten auszahlt. Er befindet sich im Moment in einem besonders Präsentationsmodus, vielleicht aufgrund seines Oscar-Preisträgers von Roald Dahl Adaptation Shorts für Netflix. Doch dank seiner starken Kernbesetzung, Das phönizische Programm Vermeidet zu viel von dem Reservat, das mit diesem Ansatz einhergeht, und liefert stattdessen eine Geschichte mit echtem Herzen.

Das phönizische Programm Eröffnet mit Anatoly „ZSA-ZSA“ Korda (Benicio del Toro) einen weiteren Attentat-eine berufliche Gefahr für ihn als Industrielle der 1950er Jahre mit einer Geschichte von zwielichtigen Geschäftsgeschäften und vielen Feinden. Nach seinem letzten Pinsel mit dem Tod beschließt er, sich wieder mit seiner 20-jährigen Tochter Liesl (Mia Threapapleton) zu verbinden: Während Liesl in einem Kloster erzogen wurde und plant, eine Nonne zu werden, nennt Zsa-Zsa weiter und nennt sie seinen Erben.

Begleitet von Bjørn (Michael Cera), einem unglücklichen norwegischen Tutor, der Liesl einen Glanz genommen hat, machten sich die drei vor, die endgültigen Phasen eines epischen Bauprojekts zu vervollständigen, bei dem eine Reihe von Personen erforderlich sind, die sich bereit erklärten, zu investieren. Viele dieser Menschen (Familie, alte Freunde) hassen ZSA-ZSAs Eingeweide (oft aus verständlichen Gründen). Dies kompliziert die Sache.

The titular scheme is a complicated one, necessitating several trips around the vaguely fictional eastern Europe region where the action is focused, and each one of the trio’s stops on their tour brings with it an appearance or two from members of Anderson’s increasingly famous established ensemble: This includes Tom Hanks and Bryan Cranston as potential partners for Zsa-Zsa’s endeavor, Scarlett Johansson as another partner/potential fiancee for ZSA-ZSA, Richard Ayoade als revolutionärer Führer und Jeffrey Wright als Schiffskapitän.

Es gibt auch Bill Murray, der buchstäblich Gott spielt, in einer Reihe von Szenen, in denen ZSA-ZSA scheinbar im Raum zwischen Leben und Tod verweilt-Szenen, die einige kleinere Offenbarungsteile hinzufügen, aber als weitgehend als nicht es als nicht zuwesend angesehen werden (obwohl sie Cameos von Murray, Willem Dafoe, Charlotte Gainsbourg und andere bedeuten). Trotzdem ist alles im Geiste des Spiels, der mit einem Anderson -Film einhergeht. Das Gefühl, dass all diese Schauspieler eine großartige Zeit haben, sich in lustigen Kostümen zu verkleiden und alberne Dinge für ihre alten Kumpel Wes zu sagen. Eine Lerche, wenn Sie in der richtigen Stimmung dafür sind. (Ein Ärger, wenn Anderson nicht Ihre Tasse Tee ist.)

Wenn Sie sich nach Filmen sehnen, die vor Ort gedreht wurden, ist dies definitiv nichts für Sie: Anderson baut seine kleinen Welten auf Soundstationen, alle voll realisiert und mit Details üppig. Obwohl es sich nie vollständig organisch anfühlt, fühlt es sich auch nie eingeschränkt an. Stattdessen bieten Anderson und der Produktionsdesigner Adam Stockhausen wunderschön gestaltete Bühnen für die Aktion.

Was fällt am meisten auf Phönizisches Programm Obwohl es ein definitiv Anderson-Film ist, wird es vermieden, sich veraltet oder flach zu fühlen, wie es einige seiner weniger beschafften Bemühungen können. Dies liegt an der Süße, die in seiner zentralen Vater-Tochter-Paarung zu finden ist: „Ich bin neu in meiner Familie“, sagt Liesl an einer Stelle, eine elegante Art, die Unbeholfenheit zu verkörpern, die sie außerhalb ihres Klosters fühlt. Am Ende hat sie ihre Familie umarmt – und hat sie völlig neu erfunden.

Del Toro hat bereits seine Fähigkeit bewiesen, in Andersons Welt in die Welt zu schlüpfen Der französische Versand – In der Zwischenzeit könnte Mia Threapapleton die Tochter des Filmemachers Jim Threepleton und Kate Winslet sein, aber sie hat das Gefühl, für diese spezifische filmische Welt geboren zu sein. (Dies ist ihre erste Hauptrolle, obwohl sie zuvor Teile in der TV -Adaption von unterstützten Gefährliche VerbindungenAnwesend Firebrandund Apple TV+’s Die Buccaneers.) Es ist eine komplizierte Beziehung zwischen zwei zutiefst zurückhaltenden Menschen, aber eine lebendige Beziehung, die dank der Art und Weise, wie Del Toro und Threapapleton ihre Bindung entwickeln können, lebendig werden.

Asteroiden Stadt war ein faszinierender Film dank der Art und Weise, wie Anderson seine eigenen Instinkte als Geschichtenerzähler befreit; Phönizisches ProgrammIm Vergleich dazu ist eine Standard -Anderson -Erzählung, die um Vignetten mit erkennbaren Macken aufgebaut ist. Obwohl sich die Handlung möglicherweise übermäßig kompliziert anfühlt, da diese Charaktere angesichts des schwerwiegenden Geschäfts in ernsthaften Tönen diskutiert werden, übertönt sie nie die wichtigste emotionale Verbindung. Hier gibt es nichts Seismic, nur ein farbenfrohes, angenehmes Garn eines der besten filmischen Konditoren. Einer mit etwas echtem Herzen.

Das phönizische Programm Premieren in limitierter Veröffentlichung am Freitag, den 30. Mai, bevor sie am 6. Juni weit gegangen sind. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

https://www.youtube.com/watch?v=geumnpl2wi4