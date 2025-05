Ein lustiges Stück Trivia, das Sie möglicherweise kennen oder nicht: Der weiße Lotus Schöpfer Mike White ist ein Überlebende Superfan, der in der 37. Staffel der Show, auch bekannt als an der Show teilnahm, antrat, auch bekannt als Überlebender: David gegen Goliathzu einem beeindruckenden zweiten Platz. Der weiße Lotus selbst nimmt auch mehr als ein paar Hinweise aus der Reality -Serie – von ihren malerischen Aufnahmen bis zu den dramatischen Klanglandschaften; Weiß hatte sogar mehrere Überlebende Die Teilnehmer Cameo in den vergangenen Saisons von Lotus. Vielleicht ist es also nur angemessen, dass White jetzt als einer der zurückkehrenden Spieler genannt wurde ÜberlebendeDie kommende 50. Staffel, die im Frühjahr 2026 Premiere hat.

https://www.youtube.com/watch?v=fpb9Hmyqohg