Im Jahr 2020 machte Dave Bautista eine Wahlkampfanzeige für Joe Biden, in der er Donald Trumps falsche „harter Kerl“-Act kritisierte. Jetzt, da Trump einer der Hauptkandidaten in einem weiteren Präsidentschaftskandidaten-Wettbewerb ist, ist Bautista wieder dazu übergegangen, sich mit ihm zusammenzutun Jimmy Kimmel Live! für einen neuen Video-Sketch, in dem der republikanische Kandidat als „schwaches, pummeliges Kleinkind“ und „weinerliche Schlampe“ beschimpft wird.

Das Video zeigt Bautista beim Training in einem Fitnessstudio und stellt seine Fähigkeiten Ausschnitten aus Trumps schwächeren Momenten gegenüber. „Leute, wir müssen reden“, begann er und blickte direkt in die Kamera. „Viele Männer scheinen zu denken, dass Donald Trump ein harter Kerl ist. Er ist es nicht. Ich meine, schauen Sie ihn sich an, er trägt mehr Make-up als Dolly Parton. Er jammert wie ein Baby. Der Typ hat Angst vor Vögeln.“

Bautista machte sich dann über Trumps Privileg lustig und sagte: „Donald Trump ließ seinen Vater einen Arzt bezahlen, um ihm sagen zu lassen, dass seine kleinen Füße schmerzten, damit er der Wehrpflicht ausweichen konnte“, und fuhr fort, indem er sich noch mehr auf die mangelnde Kraft des ehemaligen Präsidenten bezog. „Sehen Sie sich diesen Darm an – er ist wie ein Müllsack voller Buttermilch“, sagte er. „Der Typ ist kaum stark genug, um einen Regenschirm zu halten.“

Das Video führt Bautista dazu auf, weitere Kritiken hervorzurufen – etwa indem er Trumps beidhändige Herangehensweise beim Trinken von Getränken nachahmt und die Größe seiner „Krüge“ mit Dolly Parton vergleicht –, kehrt aber bei der Abschiedsbotschaft zu einem ernsteren Ton zurück .

„Lasst uns diesen November aufhören, uns selbst etwas vorzumachen“, sagte Bautista. „Donald Trump hat Angst vor Regen, vor Hunden, vor Windmühlen, vor Meryl, der Streep fickt, und davor, ausgelacht zu werden. Aber vor allem hat er Angst davor, dass echte, blutrünstige amerikanische Männer herausfinden, dass er ein schwaches, pummeliges Kleinkind ist.“

Dann schloss Baustista mit einer Botschaft an Trump selbst: „Was ist los, harter Kerl? Hat dich jemand an der Muschi gepackt? Weinerliche Schlampe.“

Sehen Sie sich den vollständigen Clip unten an.

Bautistas ausgesprochene Abneigung gegen Trump ist keine Überraschung. Im vergangenen September unterstützte er die demokratische Kandidatin Kamala Harris und äußerte online lautstark seine Unterstützung für ihr Ticket.