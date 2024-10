Sechs Jahre nach dem Abschied kehrt die Warped Tour im Jahr 2025 in drei US-Städte zurück. Das legendäre Punk- und Emo-Festival wird zweitägige Veranstaltungen in Washington, DC, Long Beach, Kalifornien und Orlando, Florida veranstalten.

Konkret wird die Warped Tour am 14. und 15. Juni auf dem RFK Stadium Festival Grounds in Washington, D.C. stattfinden; die Shoreline Waterfront (Marina Green Park) in Long Beach am 26. und 27. Juni; und Camper World Stadium Campus (Tinker Field) in Orlando am 15. und 16. November.

Der Ticketvorverkauf ist für nächsten Donnerstag (24. Oktober) um 12:00 Uhr ET / 9:00 Uhr PT geplant. Die Preise beginnen bei 149,98 $ (Gebühren inbegriffen) für eine Zweitageskarte. Holen Sie sich Tickets nach Washington, DC, Long Beach und Orlando.

Gründer Kevin Lyman erzählte Rollender Stein dass er motiviert war, die Warped Tour neu zu starten, nachdem es kein anderes Festival gab, das an die Spitze kam. „Seit 1997 habe ich immer gehofft, dass irgendein Junge in der Garage eines Tages herauskommen und Kevin Lyman in den Arsch treten und ein besseres Festival veranstalten würde. Sobald etwas weg ist, erinnern sich die Leute wieder daran, dass es wichtig war, dass es Spaß gemacht hat – und ich hoffe, dass ich vieles davon wiedererleben kann.“

Auch wenn die Warped Tour nicht im Rahmen einer landesweiten Tour kreuz und quer durch die Staaten gehen wird, wie dies bei den meisten ihrer Anfangsrunden der Fall war, schließt Lyman nicht aus, dass in Zukunft weitere Städte hinzukommen. „Mein Körper verträgt es nicht, mit einem Tourbus durch 40 Städte zu fahren“, gab er zu. „Wenn es funktioniert, werden wir in Zukunft mehr tun.“

Bisher wurden noch keine Bands bekannt gegeben, aber Lyman versprach, dass die Fans an jedem Stopp mit 70 bis 100 Acts rechnen können. „Wir gehen sehr, sehr wählerisch vor, wenn es darum geht, einzigartige Wendungen in der Aufstellung zu finden“, bemerkte er.

Lyman bestand darauf, dass er die Warped Tour nicht zu einem Nostalgiefest machen wolle, und fügte hinzu. „Ich hatte immer das Gefühl, dass wir der Vergangenheit Tribut zollen müssen, aber wir blicken in die Zukunft der Künstler und der Gemeinschaft.“

Die Warped Tour lief ursprünglich von 1995 bis 2019. Im Laufe der Jahre hatten Bands wie blink-182, My Chemical Romance, Paramore, Sum 41 und Fall Out Boy bemerkenswerte Auftritte auf dem Wanderfestival.

Bleiben Sie dran, wenn die Aufstellungen für die drei Warped Tour-Events im Jahr 2025 bekannt gegeben werden.