Kultklassiker Gartenstaatder Regiedebütfilm von Zach Braff, feiert dieses Jahr sein 20-jähriges Jubiläum. Zur Feier veranstalten einige der Künstler des beliebten Soundtracks – darunter The Shins, Iron & Wine, Frou Frou, Thievery Corporation und Remy Zero – ein Jubiläumskonzert. Die Veranstaltung findet am 29. März 2025 im Greek Theatre in Los Angeles statt.

Berichten zufolge sollen fast alle Künstler aus dem Soundtrack auftreten, darunter Colin Hay von Men at Work, Bonnie Somerville, Sophie Barker von Zero 7 und „ganz besondere Gäste“, die noch bekannt gegeben werden. Tickets für die Veranstaltung werden am Freitag, den 18. Oktober um 9:00 Uhr PST/12:00 Uhr ET über Ticketmaster an die breite Öffentlichkeit verkauft. Der Erlös der Veranstaltung kommt der Midnight Mission zugute, einer langjährigen Organisation, die sich der Unterstützung der obdachlosen Bevölkerung von Los Angeles widmet.

Nach Gartenstaat Der 2004 uraufgeführte Soundtrack brachte Braff einen Grammy in der Kategorie „Best Compilation Soundtrack Album for a Motion Picture“ ein. Es ist auch in den Jahrzehnten danach ein fester Bestandteil von Filmsoundtracks geblieben. Der Film, in dem Braff und Natalie Portman die Hauptrollen spielten, ist dank der Aufnahme eines der prominentesten Beispiele des „manischen Elfen-Traummädchens“ im Film auch im kulturellen Gespräch geblieben.

Obwohl es noch keine Bewegung gab, gab es im Jahr 2022 Gerüchte über eine mögliche Wiederbelebung von Peelingsin dem Braff acht Staffeln lang die Hauptrolle spielte.

Wann Gartenstaat feierte sein 10-jähriges Jubiläum, der Soundtrack wurde zum ersten Mal auf Vinyl veröffentlicht; Bestellen Sie hier ein Exemplar. Sehen Sie sich außerdem noch einmal an, wie der Film – und sein Soundtrack – Zach Braffs Karriere für immer verändert haben.