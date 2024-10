10.000 Jahre vor Paul Atreides, der von Timothée Chalamet in Denis Villeneuves gefeierten Figur Düne Filmen gab es eine mysteriöse Schwesternschaft. Diese Frauen sind Gegenstand von Dune: Prophezeiungeine neue Serie, die am 17. November auf Max erscheint. Sehen Sie sich unten den offiziellen Trailer zum Projekt an, der erstmals während einer Podiumsdiskussion auf der New York Comic Con gezeigt wurde.

Der Trailer in voller Länge erweitert die beiden zuvor veröffentlichten Teaser für die Serie und gibt einen Vorgeschmack auf die Gründung der Gruppe, die später als Bene Gesserit bekannt werden sollte Düne Universum. Diese mächtigen Frauen kontrollieren nahezu alles, was in der expansiven Welt geschieht, die sich der Autor Frank Herbert ursprünglich vorgestellt hatte. Diese besondere Serie basiert auf Schwesternschaft von Dunedas von seinem Sohn Brian Herbert und Kevin J. Anderson geschrieben wurde.

Der Trailer bietet Einblicke in die Charaktere von Emily Watson und Olivia Williams, einem Schwesternpaar, das gegen Mächte kämpft, die die Existenz der Menschheit bedrohen. Das Filmmaterial bietet mehr von den raffinierten Science-Fiction-Bildern, die zu visuellen Grundbestandteilen des Films geworden sind Düne Universum.

Fans der Serie können sich neben der Veröffentlichung auf einiges freuen Dune: ProphezeiungDenis Villeneuve bestätigte Anfang des Jahres, dass er Pläne für einen dritten hat Düne Film sind im Gange. Für diejenigen, die noch keine Zeit mit der dichten Buchreihe verbracht haben, schauen Sie sich noch einmal unseren (mit Spoilern gefüllten) Blick auf die Handlungsdetails an, die in zukünftigen Folgen auf Sie warten könnten.