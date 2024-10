The Offspring haben gerade ihr 11. Studioalbum veröffentlicht. AUFGELADENdas 30 Jahre nach der Veröffentlichung ihres bahnbrechenden dritten Albums, dem Multiplatinum, erscheint Zerschlagen.

Schwere Konsequenz traf sich mit Frontmann Dexter Holland und Gitarrist Noodles backstage beim jüngsten Louder Than Life Festival in Louisville, Kentucky. Im Videointerview oben sprechen die Gründungsmitglieder von Offspring über das neue Album und das 30-jährige Jubiläum von Zerschlagenzusammen mit ihren Bühnenauftritten unter anderem mit Ed Sheeran, Yungblud und Brian May.

In Bezug auf die Herangehensweise der Band an die Aufnahme von AUFGELADENHolland erzählte uns: „Ich glaube, wir waren nach der letzten Platte einfach nur Feuer und Flamme … dieses Mal wollten wir schnell eine Platte herausbringen.“ Es war also einfach diese Energie und diese Aufregung, und ich schaute mich um und sagte: „Okay, lasst uns loslegen.“ Lass uns Aufladung Es!.“

Was ihre Erinnerungen an die Aufnahme betrifft ZerschlagenNoodles bemerkte: „Ich erinnere mich, dass es eines Nachts, nachdem wir aus dem Studio nach Hause kamen, ein großes Erdbeben gab. Ich denke, diese Spannung hat der Platte irgendwie mehr Energie verliehen. Wir haben in Nord-Hollywood aufgenommen, und als wir durch den Verkehr von LA fuhren, tragen einfach die Angst, die Wut und die Anspannung zur Musik bei … „Bad Habit“ wäre ein ziemlich gutes Beispiel dafür.“

An anderer Stelle im Interview sprechen die beiden darüber, wie die Punkbandkollegen Sum 41 und NOFX Schluss machten, wobei Noodles bemerkte: „Es ist traurig zu sehen, dass diese Freunde und Legenden von uns gehen.“

The Offspring werden am 16. November Punk in the Park in San Diego und am 11. Januar beim ALTerEgo-Fest in Los Angeles spielen. Die Band hat außerdem Termine in Südamerika, Japan, Großbritannien und Europa im Laufe des Jahres 2025 geplant (Tickets hier erhältlich).

Sehen Sie sich oben unser Interview mit Dexter Holland und Noodles von The Offspring an.

