Das Hangout Music Festival, die langjährige Veranstaltung, die an den weißen Sandstränden der Gulf Shores von Alabama stattfindet, wird 2025 nicht zurückkehren. Stattdessen wird es ein neues Festival namens Sand in My Boots geben, das vom Country-Superstar Morgan Wallen mitproduziert wird und AEG werden an ihrer Stelle auftreten.

Sand in My Boots wird vom 16. bis 18. Mai 2025 uraufgeführt und verspricht ein „hoch kuratiertes Multi-Genre-Lineup mit einigen von Wallens engsten Freunden, Lieblingskünstlern, denen, die ihn inspiriert haben und mit denen er schon immer auftreten wollte.“ Jeder Künstler, jede Aktivität und jedes Erlebnis wird von Wallen handverlesen, angetrieben von seiner Begeisterung, großartige Musik zu teilen und Erinnerungen mit Fans, Freunden, Familie und Gleichgesinnten zu schaffen.“ Wallen wird vermutlich Headliner des Festivals sein, aber weitere Details – einschließlich der Aufstellung und Ticketdetails – werden noch bekannt gegeben.

Was das Hangout Music Festival betrifft, bleibt die Zukunft der Marke unklar. Die Organisatoren des Festivals werden an Morgan Wallens Sand in My Boots beteiligt sein und „sich darauf konzentrieren, im Jahr 2025 sowohl Fans als auch Künstlern das bestmögliche Erlebnis zu bieten“, so ein Vertreter.

Hangout debütierte 2010 mit der Besetzung Zac Brown Band, John Legend und Trey Anastasio. Im Laufe der Jahre erfreute sich das Festivalteam immer größerer Beliebtheit und lockte mehr als 40.000 Besucher an, während es Acts wie Foo Fighters, OutKast, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Red Hot Chili Peppers, The Killers usw. begrüßte Mumford & Söhne. Die Ausgaben 2020 und 2021 wurden aufgrund der Pandemie beide abgesagt, Hangout konnte jedoch sowohl 2022 als auch 2023 erfolgreiche Veranstaltungen veranstalten.