Die Liebe des Autors/Regisseurs Cameron Crowe zur Musik ist seit seiner Jugend als Autor ein wichtiger Teil seiner Arbeit Rollender Steinaber ein entscheidender Text für das Verständnis, dass Leidenschaft bisher gefehlt hat. Nach über 40 Jahren wiederentdeckt, Heartbreakers-Strandparty – Crowes erstes Werk als Regisseur – wurde wiederentdeckt und neu gemastert und erweckt ein intimes Porträt von Tom Petty und den Heartbreakers aus der Sicht eines großen Rockjournalisten zu neuem Leben.

Tatsächlich, Heartbreakers-Strandparty Der Film beginnt damit, dass er sich nicht als Dokumentarfilm, sondern als „Ein Profil von Cameron Crowe“ bewirbt – die klare Absicht besteht darin, eine Videoversion der Art von Titelgeschichten zu liefern, für die Crowe geschrieben hat Rollender Stein bis dahin. Die Kamera konzentriert sich hauptsächlich auf Filmmaterial aus den Jahren 1982 und 1983 (plus einige Aufnahmen alter Live-Shows) und richtet die Kamera häufiger auf Tom Pettys Gesicht, während der Frontmann offen über die Probleme der Plattenfirma und die Ersetzung des Bassisten Ron Blair durch Howie Epstein spricht .

MTV strahlte den Dokumentarfilm nur einmal aus, und zwar im Februar 1983, woraufhin (laut der offiziellen Website des Films) „der Film als zu experimentell galt und abrupt aus der Luft genommen wurde“. Experimentell ist eine treffende Beschreibung, obwohl Mäandern eine andere sein könnte.

Als „Profil“ dargestellt zu werden, regt zum Nachdenken über die Unterschiede zwischen ein paar tausend Wörtern Printjournalismus und einer Stunde gefilmter Interviews und spontanem Filmmaterial an; Letzteres bietet mehr Unmittelbarkeit und Intimität, während Ersteres von der Hand des Autors profitiert, die das Geschehen leitet. Obwohl Crowe während des gesamten Dokuments buchstäblich mit Petty auf der Leinwand zu sehen ist, mangelt es ihm an erzählerischem Antrieb – auch wenn der Kern von Heartbreakers-Strandparty ist nur eine Stunde lang, innerhalb dieses Zeitrahmens tendiert es dazu, ein wenig zu schlängeln und wird (besonders in der Mitte) eher zu einer Sammlung interessanter Clips als zu einer zusammenhängenden Geschichte über die Band zu diesem Zeitpunkt.

Die Clips sind jedoch wirklich großartig. Im Bus komponiert Petty ein albernes kleines Liedchen mit dem Titel „I’m Stupid“ (einen Ausschnitt davon können Sie sich hier ansehen, mit freundlicher Genehmigung der Facebook-Seite der Band). Da spricht Petty vor einer Gruppe von UCLA-Studenten über Albumpreise. Es gibt Petty, der Rockstars, die vorgeben, Charaktere zu sein, Blödsinn nennt. Petty arbeitet mit Stevie Nicks an der Aufnahme von „Stop Draggin‘ My Heart Around“.

Und es gibt Aufnahmen von einem Treffen zwischen Crowe und Petty um 2:00 Uhr morgens, bei dem Petty erklärt: „Hier, Cameron, hier ist die ganze schmutzige Wahrheit“, während er eine Kiste mit alten Fotos voller Geschichten hervorholt, etwa über James Brown der einzige Musiker, den Petty jemals um ein Autogramm gebeten hat.

Im Laufe des Films gibt es einige Kerninterviews, von denen das wichtigste Petty und Crowe auf dem Rücksitz einer Limousine sitzt, während diese durch Los Angeles rollt. Sogar die Entscheidung, in einer Limousine zu fahren, ist am Ende aufschlussreich über Petty als Rockstar zu dieser Zeit, da er zugibt, dass es eine „ziemlich widerliche Art, herumzureisen“, aber dass er es genauso gut genießen könnte, solange er kann, denn wer Weißt du, was in einem Jahr passieren könnte? Außerdem bemerkt er: „Ich muss nicht in einem alten Ford herumfahren, um mir einzureden, dass ich von der Straße komme.“

Dies sollte nicht das letzte Mal sein, dass Crowe versuchte, bei einer Musikdokumentation Regie zu führen – er drehte auch 2011 Pearl Jam Twentyin dem das 20-jährige Bestehen der Band dokumentiert wurde – und er führte bei diesem Film mit etwas Hilfe von Doug Dowdle und Phil Savenick (den beiden anderen anerkannten Regisseuren) die technische Regie. Obwohl Crowe hier sehr präsent im Geschehen ist, lenkt er den Fokus nicht von seinem Motiv ab, eine schwierige Balance zu finden, die man nur mit Erfahrung erreichen kann. Es erinnert an einen der berühmtesten Monologe, die er je geschrieben hat, Worte, die er dem legendären Rockkritiker Lester Bangs (Philip Seymour Hoffman) in den Mund legte Fast berühmt:

Du kann nicht Freunde dich mit den Rockstars an … Wenn du ein echter Journalist sein willst, weißt du, ein Rockjournalist – erstens wirst du nie viel bezahlt. Sie erhalten jedoch kostenlose Platten von der Plattenfirma. Verdammt, nichts an dir ist umstritten. Gott, es wird hässlich. Und sie werden dir Getränke spendieren, du wirst Mädchen treffen, sie werden versuchen, dich umsonst dorthin zu fliegen, dir Drogen anbieten. Ich weiß, es klingt großartig. Aber diese Leute sind nicht deine Freunde. Weißt du, das sind Leute, die wollen, dass du scheinheilige Geschichten über die Genialität der Rockstars schreibst, und sie werden den Rock ’n‘ Roll *ruinieren* und alles erwürgen, was wir daran lieben. Rechts? Und dann wird es einfach zu einer Branche von – cool.

In Heartbreakers-StrandpartyCrowe ist seit zehn Jahren als Musikjournalist tätig und scheint diese Lektionen bis zu einem gewissen Grad verinnerlicht zu haben. Was er gelernt hat, ist, wie es geht erscheinen wie der Freund der Band, was die ehrlichsten und aufschlussreichsten Momente des Films möglich macht. Aber es steckt immer noch genug Fan in ihm, dass sich der Film letztendlich wie eine Hommage an ihre Arbeit anfühlt, schon allein deshalb, weil die Musik allgegenwärtig ist, eine Erinnerung an die frühen 80er Jahre, eine Zeit, in der (wie Crowe während der Outtakes sagt). ) Synthesizer waren König, echte Leute, die echte Gitarren spielten, waren etwas Besonderes. Und bis heute ist etwas Einzigartiges an der Art und Weise geblieben, wie die Heartbreakers rocken.

Tom Petty: Heartbreakers Beach Party Premiere in ausgewählten Kinos am 17. und 20. Oktober. Weitere Informationen zu Tickets erhalten Sie auf der offiziellen Website.