Als Tegan Quin mit der Entwicklung der neuen Hulu-Dokumentation begann Fanatisch: Das Welsfischen von Tegan und SaraSie betrachtete sich selbst nicht als Opfer der Ereignisse, die darin beschrieben werden, bis sie ein Gespräch mit ihren Mitarbeitern, der Produzentin Jenny Eliscu und der Regisseurin Erin Lee Carr, führte. „Sie nannten mich ein Opfer und ich sagte buchstäblich: ‚Ich bin kein Opfer davon.‘ Und sie sagten: „Oh, sie.“ weiß es nicht,’“, erzählt sie Folge.

Quin lacht ein wenig über die Erinnerung, bevor sie über die „Demütigung, Scham und Schuldgefühle“ spricht, die sie im Laufe der Jahre erlebt hat, nachdem sie von einem Internetbetrüger (oder Betrügern?) erfahren hat, der mit Fans von Tegan und Sara interagierte Internet. Chronik einer Zeitspanne von über einem Jahrzehnt, Fanatisch untersucht, wie Quins persönliche und private Informationen durch Hackerangriffe preisgegeben und online weitergegeben wurden, während Fans in die Irre geführt wurden, sie würden über gefälschte Konten (bekannt als „Fegans“) intime Gespräche mit Quin führen.

Quin hofft, dass die Produktion des Dokumentarfilms und die Auseinandersetzung mit den Auswirkungen dieser Ereignisse auf ihr Leben das Publikum dazu bringen wird, den aktuellen Stand der Fankultur zu überdenken. „Ich denke, die überwiegende Mehrheit der Menschen hat eine ziemlich gesunde Beziehung zu Prominenten. Aber ich denke, als Kultur ist unsere gesamte Gesellschaft ziemlich besessen davon“, sagt sie. „Ich meine, ich verstehe. Die Generationen unserer Eltern hatten die Beatles und Elvis, und wir alle wurden Zeuge, wie Prinzessin Diana starb, weil Paparazzi sie verfolgten, aber diese Paparazzi wurden von uns getrieben. Wir haben auf diese Geschichten geklickt. Das waren wir, die diese Zeitungen kauften.“

Und Quin fügt hinzu: „Es sind nicht nur Paparazzi. Es sind alle, die mit (Kameras) dastehen. Wir dachten (die Paparazzi) wären Monster wie vor zwei Jahrzehnten. Jetzt sind wir die Paparazzi. Ich habe ein Video von Taylor Swift gesehen, wie sie vom Abendessen kam – Hunderte von Menschen standen vor einem Restaurant, um einen Clip zu machen, in dem Taylor Swift sich schämt. Warum tust du das? Aber das ist jetzt unsere Kultur. Das ist in Ordnung, wir haben das normalisiert.“

Dass sie gegen ihren Willen in der Öffentlichkeit gefilmt wurde, sei Quin passiert, sagt sie und fügt hinzu: „Es fühlt sich schrecklich an, wenn man in einem Restaurant sitzt und seine Frau sagt: Tauscht mit mir den Platz.“ Jemand filmt dich, während du isst. Es ist peinlich. Ich möchte rübergehen und fragen: „Warum solltest du das tun?“ Das ist so peinlich.‘“

Quin fährt fort: „Es muss eine Art Verschiebung geben“, denn „wir haben Stalking normalisiert.“ Wir haben normalisiert, dass wir uns in ein Monster verwandelt haben, und es geht uns gut. Aber warum? Das ist eine Einsicht, die ich erst mit 44 gewinnen kann, weil ich jetzt im mittleren Alter bin und erfolgreich bin und einfach abhauen kann, einen Bauernhof kaufen kann und das kollektive „Du“ nicht mehr brauche. Das möchte ich nicht tun. Ich liebe es, in einer Band zu sein. Ich liebe es, Künstler zu sein. Aber ich kann diese Dinge jetzt sagen, weil ich keine Angst habe, dass es meine Karriere beenden wird.“

Quin ist begeistert von der Art und Weise, wie Künstler heutzutage die Erwartungen der Fankultur zurückdrängen. Aber während „Chappell Roans Aussagen der letzten paar Monate erstaunlich sind“, bemerkt sie, „fleht Justin Bieber uns schon seit Jahren an, ihn in Ruhe zu lassen.“ Ich denke einfach, dass wir damit einverstanden sind. Wir normalisieren es und es nährt uns. Und so hoffe ich einfach, dass die Leute, wenn sie sich den Film ansehen, zweimal darüber nachdenken, was sie sagen, was sie anklicken oder wie sie sozialen Medien in ihrem Leben Priorität einräumen.“

Zunächst entwickelte Quin die Geschichte von Fanatisch als Podcast, aber dann kam sie über einen gemeinsamen Freund mit Carr in Kontakt. Allerdings ist Carr ein produktiver Dokumentarfilmer, zu dessen Credits gehören Britney gegen Spears Und Der Rädelsführer: Der Fall des Bling-RingsEr wusste, dass es stattdessen ein Film sein sollte. „Und mir gefiel einfach die Art und Weise, wie Erin die Geschichte bereits verstanden hat“, fügt Quin hinzu. „Sie ist eine große Musikperson, und ich hatte schon bei unserem ersten Anruf das Gefühl, dass sie die Sache wirklich mitfühlend angehen würde.“

Für Carr hatte sie geplant, eine Pause von der Dokumentationsarbeit einzulegen, bis sie zum ersten Mal von der Idee hörte. Zu diesem Zeitpunkt war sie „sehr darauf bedacht, ans Telefon zu gehen und einige Details wirklich zu verstehen“ – sie interessierte sich besonders dafür, wie Diese Geschichte hatte nie viel Aufmerksamkeit erregt und war ungelöst.

Es hatte jedoch nicht viel Aufmerksamkeit erregt, da es weder von Quin noch sonst jemandem in irgendeiner Form öffentlich diskutiert wurde. „Ich glaube, wir hatten damals ziemliche Angst, dass wir, wenn wir zu viel Aufmerksamkeit darauf lenken, einfach mehr Fans in die Höhle des Löwen locken würden, wenn man so will“, sagt Quin. „Weil das nicht alltäglich war. Das war sehr ungewöhnlich. Es war sehr neu, wir kannten noch nicht einmal das Wort Welsfischen. Unsere Angst war also, dass die Leute das nicht glauben würden. Sie würden denken, oh nein, Tegans privates Facebook-Konto ist durchgesickert, und jetzt versuchen sie es zu vertuschen oder so. Deshalb dachten wir: Vielleicht sollte man die Aufmerksamkeit nicht darauf lenken.“

Im Jahr 2011 veröffentlichte das Management der Band eine Warnung in den sozialen Medien und in den Fanforen von Tegan und Sara vor möglichen gefälschten Tegan und Saras in freier Wildbahn – die Kontaktseite ihrer offiziellen Website enthält immer noch einen Hinweis, der angibt, welche Social-Media-Konten von Tegan und Sara offiziell autorisiert sind. Aber sonst, Fanatisch ist die erste ausführliche Diskussion darüber.

Und obwohl der Dokumentarfilm jetzt herauskommt, haben Carr und Quin ihre Ermittlungen nicht eingestellt. „Wir sind heute im Auto einer Spur nachgegangen, während wir zum Times Square fuhren, um ein Foto unter dem Hulu-Schild zu machen“, sagt Carr. „Also ja, ich denke, die Geschichte geht weiter, aber wir sind wirklich nachdenklich und vorsichtig, denn wir haben einen Blick hineingeworfen und es ist eine Schlange, die ihren eigenen Schwanz frisst. Wer ist das Opfer? Wer ist der Täter?“

Sie akzeptieren beide die Tatsache, dass, sobald der Dokumentarfilm gestreamt wird, ein ganzes Publikum aus Tegan- und Sara-Fans möglicherweise neue Informationen hinzufügen kann. Allerdings sagt Quin: „Ich finde den Film, den Erin gemacht hat, wunderschön, er stellt größere Fragen und erinnert uns daran, dass es hier nicht nur um den falschen Tegan oder mich geht, sondern um etwas viel Größeres.“ Und ich wäre damit einverstanden, wenn das sein Vermächtnis wäre.“

Sie haben eine gute Vorstellung davon, wer dieser Fegan ist, und Quin würde gerne ein Gespräch mit ihnen führen – und sie vermutet auch, dass sie und Carr im Laufe der Arbeit an diesem Dokumentarfilm „viel, oft von dem falschen Tegan geangelt wurden“. mal.“

Sollte es ihnen gelingen, richtigen Kontakt mit einem Feganer aufzunehmen, würde dieses Gespräch dann zu einem Folgefilm werden? „Ich denke, es wäre ein Podcast“, scherzt Carr – und damit schließt sich der Kreis.

Wirklich, sagt Quin: „Mir wäre es auch recht, wenn es nur ein Gespräch zwischen mir, Erin und dieser Person wäre. Ich meine es so aufrichtig – die Entlarvung des falschen Tegan für den öffentlichen Konsum würde der Geschichte keinen Wert verleihen und der Geschichte keine Katharsis bringen.“

Aber sie fährt fort: „Es könnte mir persönlich helfen, wenn wir uns einfach hinsetzen und versuchen könnten, einander zu verstehen.“

Fanatisch: Das Welsfischen von Tegan und Sara Premiere am Freitag, 18. Oktober auf Hulu.