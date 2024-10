Während Pop-Megastars wie Beyoncé und Post Malone den Country-Trend verfolgen, geht einer der größten Stars des Genres in die entgegengesetzte Richtung. Vor etwas mehr als einem Jahr gab Maren Morris bekannt, dass sie die Country-Musik verlassen würde, indem sie erklärte, die Szene würde „sich selbst niederbrennen“. Sie hat sie fallen lassen Die Brücke EP als offensichtlichen Abschied von den Klängen ihrer früheren Bemühungen und eröffnete mit der dieses Sommers ihr neues, auf Pop ausgerichtetes Kapitel Pause EP.

„Natürlich kommt noch mehr, aber ich denke, das war eine nette Art Vorgeschmack auf die Musik“, sagte Morris Kyle Meredith mit… Podcast-Moderator Kyle Meredith beim Bourbon & Beyond Festival in Louisville. „Ich schreibe immer noch und habe diesen Herbst noch ein paar weitere Schreibreisen nach LA, um zu sehen, was noch drin ist. Aber ich habe so viel für dieses Projekt geschrieben, dass ich es kaum erwarten kann, es herauszubringen. Es fühlt sich einfach so an, als gäbe es keine Deadline oder Eile, aber am Ende des Tages bin ich auf jeden Fall ein Album-Girl. Ich liebe umfassende Arbeiten.“

Wie sie weiter anmerkt, war es ein verdammt gutes Jahr für „Werke“ von Künstlerinnen, wobei der „Girly Pop Summer“ die Popkultur-Diskussion dominierte. „Es war ein verrücktes Albumjahr, ein großes Jahr für Frauen. „Es ist wirklich inspirierend für mich als Autorin und einfach als Frau in der Branche – aber ich denke, dass es dieses Jahr ein Blutbad bei den Grammys geben wird“, scherzte Morris. „Die Qualität ist einfach da, und das ist so ermutigend, besonders wenn so vieles in der Musikindustrie irgendwie … nicht hoffnungslos ist, aber die Leute nicht so viel Geld mit Tourneen, Streaming oder Schreiben verdienen. Angesichts der Tatsache, dass Frauen und Pop gerade dominieren, freue ich mich darauf, wieder in den Raum zu kommen und mich wirklich auf das zu konzentrieren, was ich sagen möchte.“

Während Morris sich von ihren Kollegen inspirieren lässt, kann diese Inspiration manchmal etwas zu weit gehen, wie zum Beispiel, als sie versehentlich eine Melodie von Dolly Parton stahl: „Auf meinem zweiten Album Mädchenerkannte ich einen meiner Songs – nachdem wir bereits alles abgegeben und das Album gemischt und gemastert hatten, als würde es in zwei Monaten herauskommen –, wurde mir irgendwie klar, dass eine Melodie eines meiner Songs über Dolly Partons 9er lag bis 5.‘ Und ich war ein bisschen ausgeflippt und untröstlich, weil ich nie absichtlich jemanden kopieren wollte, aber es war einfach diese Art von Treppenmelodie. Also habe ich mich an sie gewandt und sie war so cool dabei. Sie schrieb mir einen Brief zurück, weil ich ihr einen Prozentsatz der Veröffentlichung anbot, weil ich meinte: „Ich bin mir ziemlich sicher, dass das deiner Melodie nahe genug kommt, dass du etwas davon nehmen solltest.“ Und sie meinte: „Absolut nicht.“ Das war so cool von ihr.“

Sehen Sie sich oben das vollständige Interview an, was Maren Morris sonst noch über den Pop-Trend und ihre Inspirationen zu sagen hat.

