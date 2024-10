Frisch aus der Kombination von Radiohead-Alben mit Vorführungen von NosferatuBlue Starlite Entertainment Stille synchronisiert Die Serie hat den nächsten Teil mit der Musik von REM angekündigt. Ab Februar 2025 erscheinen die Alben der Band Monster Und Neue Abenteuer in Hi-Fi wird für Soundtrack-Vorführungen der Buster-Keaton-Komödie von 1924 verwendet Sherlock Jr.

Sherlock Jr. x REM wurde mit Zustimmung der Band erstellt. Die Weltpremiere findet am 1. Februar im historischen Morton Theatre in Athens, Georgia, sowie im Arthouse-Kino Ciné statt. Weitere Informationen erhalten Sie unter Stille synchronisiert Webseite.

„Buster Keaton ist einer meiner Lieblingsschauspieler/-regisseure/-autoren in der Filmgeschichte“, sagte REM-Mitbegründer Peter Buck in einer Erklärung. „Ich fühle mich geehrt, dass REM in gewisser Weise von jenseits des Grabes mit ihm zusammenarbeitet.“

Der langjährige Manager der Band, Bertis Downs, fügte hinzu: „Die Jungs waren alle große Buster-Keaton-Fans, lange bevor diese Idee des linken Feldes aufkam, und dass jeder in der Band ‚die unheimliche Art und Weise mag, wie Musik und Film zusammenpassen‘.“

Erstellt von Blue Starlite Entertainment-Inhaber Josh Frank, Stille synchronisiert Anfang dieses Monats gestartet mit Nosferatu x Radioheadeine Paarung von Kid A und Amnesiac mit dem stillen Horrorklassiker. Es wird bis Ende des Jahres laufen, weitere Folgen sind auch für Pearl Jam, Pixies und They Might Be Giants geplant.

In anderen REM-Nachrichten ist Michael Stipe kürzlich bei Wahlkampfkundgebungen von Vizepräsidentin Kamala Harris aufgetreten. Letzte Woche spielte er zum ersten Mal seit 39 Jahren REMs „Wendell Gee“.