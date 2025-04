Dave Grohl trat am Wochenende zwei von Coachella überraschend auf und schloss sich Gustavo Dudamel und dem Los Angeles Philharmonic an, um Wiederholungen von Foo Fighters ‚“The Sky is a Nachbarschaft“ und „Everlong“ durchzuführen.

Das Set zeigte auch Gastauftritte von Cynthia Erivo, die Prince’s „Purple Rain“, Lufey, Natasha Bedingfield und Ca7riel & Paco Amoroso abdeckte.

In einem Interview mit Die Los Angeles TimesDer in Venezolan geborene Dudamel nannte Coachella einen „Traum“ -Necker und fügte hinzu, dass er „eine Reise darstellt, die Musik für alle zugänglich macht, aber auch eine Kultur schafft, in der die Menschen nicht das Gefühl haben, dass klassische Musik weit weg und nicht Teil ihres Lebens ist“. Es war auch der Höhepunkt von Dudamels 17-jähriger Amtszeit als Dirigentin des La Phil, da er nächstes Jahr die New Yorker Philharmonic anführen wird.

Was Grohl betrifft, war sein Auftritt mit dem La Phil seit August 2024 zum ersten Mal Foo Fighters -Songs.

Anmerkung des Herausgebers: Weitere Berichterstattung über Coachella 2025.