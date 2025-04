(Anmerkung des Herausgebers: Das Folgende enthält Spoiler für Der letzte von unsStaffel 2 Episode 2, „Durch das Tal.“)

In letzter Zeit fühlt es sich so an, als ob Pedro Pascal auf dem Bildschirm viel gestorben ist. Das ist nicht a völlig Genaue Aussage auf zwei Ebenen. Zum einen wie Charaktere wie Fink the Fox aus dem 2024er Der wilde Roboter und der Mandalorianer von Der Mandalorianer überlebte ihre Erzählungen. Noch wichtiger ist, dass das Sterben auf dem Bildschirm von Anfang an ein großer Teil des Lebenslaufs von Pedro Pascal war.

Sein erster bemerkenswerter Fernsehauftritt als unglücklicher College-Neuling in einer 1999er Folge von 1999 von Buffy the Vampire Slayerendete damit, dass er Vampir wurde und von der Titelheldin bestäubt wurde. Und während es Oberyn Martells Flair als Charakter war, der Pascal zu einem sofortigen Schlag mit Game of Thrones Fans im Jahr 2014, es war sein schockierendes Quetschen während eines Duells, der den nachhaltigsten Eindruck hinterließ.

Hier sind wir, 11 Jahre später, mit einer anderen HBO -Show, aber einer weiteren schönen Leiche – so schön, dass es sich sagen könnte, nachdem Abby (Kaitlyn Dever) in der zweiten Episode von Staffel 2 mit Joel durchgestanden ist. Dies ist normalerweise nicht der Punkt in einer Staffel des Fernsehens, an dem eine Show vielleicht töten könnte, Sie wissen, wie einer seiner Hauptdarsteller. Folge 9 einer ersten Staffel? Warum nicht. (Rip, Ned Stark.) Folge 4 einer letzten Staffel? Mutig, aber überzeugend. (Rot in der Hölle, Logan Roy.) Aber so früh in der Saison, dass wir kaum einen Eindruck davon bekommen haben, wer Ellie und Joel jetzt sind … unerwartet ist es kaum.

Unerwartet, das heißt, wenn Sie die Spiele nicht gespielt haben. Wann Der letzte von uns: Teil II kam im Sommer 2020 heraus (eine sehr kühle und normale Zeit), die lang erwartete Fortsetzung wurde auf universeller Ebene von der Kritik gefeiert. Es erhielt jedoch auch eine sehr kühle und normale Reaktion von allen Arten von wütenden Fans, die sich mit einigen der größten Entscheidungen des Spiels in Frage stellten – einschließlich der Entscheidung, Joel relativ früh im Spiel zu töten.

Die gleiche Wahl in die TV -Adaption zu bringen ist mutig, insbesondere angesichts des Grades, in dem Pascal zu einem geworden ist massiv Star in den letzten Jahren. Später im Jahr 2025 wird er in drei sehr unterschiedlichen Big Screen -Veröffentlichungen mitspielen: The Celine Song Romantic Comedy Materialistender Ari Aster Contemporary Western EddingtonUnd Die Fantastic Four: Erste Schritteden Beginn von Pascals Zeit als Schlüsselspieler in der MCU markieren. In Episode 2 der Staffel getötet zu werden, ist wahrscheinlich ein großer Faktor dafür, dass er all diese Projekte filmen kann, aber es ist schwer, sich ein oder zwei HBO -Manager nicht vorzustellen haben sterben? „

Man stellt sich jedoch vor, dass die Reaktion von Schöpfer Craig Mazin und Neil Druckmann in demselben Entwicklungsversammlungen Craig Mazin und Neil Druckmann eine Firma war “Ja. ““ Insbesondere Mazin ist seit Beginn in der Aufzeichnung, die Spiele treu bleiben zu wollen, was bedeutet, dass dies immer dort war, wo wir uns bewegten.

Als jemand, der beiläufig der Videospielkultur folgt, hatte ich nicht gespielt Teil II Aber hatte genug von den Kommentaren über die Auswahl des Spiels gelesen, um sich dessen zu erkennen, was kommen würde. Trotzdem erwartete ich nicht, dass es so passieren würde bald In der Staffel (wieder Episode 2!) Oder für Regisseur Mark Mylod, um Momente der Sequenz so genau zu wiederholen, wie sie im Spiel passiert. (Sollten Sie sehen, wie das Spiel es darstellt, gibt es viel von viel Teil II Filmmaterial auf YouTube.)

„Durch das Tal“ ist jedoch keine Eins-zu-Eins-Erholung der Erzählung des Spiels, da es der Aktion einen ganzen Dang-Zombie-Einfall verleiht, als die Stadt Jackson versucht, eine Horde zu bekämpfen, die einige entwickelte Variationen der Cordyceps-Monster enthält. (Das meiste) der Stadt überlebt, um einen weiteren Tag zu bekämpfen, obwohl es ein bittersüßes Ergebnis ist, da die Leiche am Ende der Episode nach Hause gezogen wird.

Joels Tod ist ohne Frage ein brutaler Moment für die Serie – während die Körperzahl möglicherweise niedriger ist, kann es zutreffend sein. Doch die wichtigsten Themen von Der letzte von uns sind alle in Abbys Handlungen verbunden, die größte unter ihnen ist die Tatsache, dass unsere Handlungen Konsequenzen haben.

Es ist eine Anerkennung für alle, die an der Show zu tun haben, dass dies zwar ein Charakter -Tod ist, der seit langer Zeit vor der TV -Show ein bekannter Teil der etablierten Erzählung war, aber nichts über die Ausführung fühlt sich rote an. Die Zuschauer hatten noch keine große Chance, Abby kennenzulernen, obwohl Dever eine sofort sympathische Schauspielerin war. Aber aus der Eröffnungsszene der Saison wussten wir, dass sie zwar von Rache besessen sein könnte, es jedoch keine kleine oder flache Besessenheit ist. Joel ermordete Abbys Vater, jemanden, der aus ihrer Sicht ein guter Mann war – ein Arzt, der buchstäblich versuchte, die Menschheit zu retten.

Das hat Joel getan, um Ellie zu retten, und aus seiner Sicht war es die richtige Wahl. Denn was Der letzte von uns zwingt uns, uns sowohl im Spiel als auch jetzt in der Show zu konfrontieren, dass weder Joel noch Abby sind schrecklich Menschen – sie haben beide schreckliche Entscheidungen getroffen, aber aus verständlichen Gründen. Wo Joels Tod die Geschichte nimmt, wird in den verbleibenden Episoden offenbar ganz Spielgeschichte auf dem Bildschirm wird jetzt wahrscheinlich zum Schweigen gebracht.

All das sagen, sei es durch einen ausgeglichenen Denzel Washington oder in der Arena während der Arena Gladiator IIDas Beobachten von Pedro Pascal Die sterben bleibt eine viszeral schmerzhafte Erfahrung, egal wie oft wir es gesehen haben oder wie unvermeidlich es sein mag. Er ist nur so charismatisch und engagiert einen Darsteller. So viszeral schmerzhaft wie Joels letzte Momente waren, und so traurig und gewalttätig wie die Folgen wahrscheinlich sein werden … es war die Art von schwieriger Wahl, die besten, ernsthaftesten Dramen wissen, wie man es macht.

Neue Folgen von Der letzte von uns Premiere -Sonntage auf HBO und Max.