Deadmau5 kehrte am vergangenen Wochenende nach Coachella zurück, um die kürzlich geschaffene Quasar-Bühne als Alter Ego Testpilot zu spielen, aber er war vor dem Spielen etwas zu hart, bevor er seine festgelegte Zeit hatte.

In einem B2B zusammen mit Zhu, Deadmau5 (auch bekannt als Joel Zimmerman), sollte am Freitagabend ein längeres, mehrstündiges Set spielen. Die Aufführung wurde jedoch abrupt kurz geschnitten, nachdem Zimmerman Schüsse zerrissen, seine Rede schleuderte, einige… starke Mischentscheidungen machte und hinter dem DJ -Kabine fiel. In der Bühne musste er geholfen werden, und die Leistung schloss vor ihrem geplanten Ende.

Er erkannte schließlich seine Stupor in einem Instagram -Post am Samstag an und schrieb: „Ich erinnere mich nicht an etwas. Aber ich glaube nicht, dass ich eine Zigarse hatte? Also … das ist gut, denke ich? „Wahrscheinlich meine letzte Coachella“, schrieb er in einem Kommentar.

Verwandte Video

Er verfolgte es mit einem ernsteren Beitrag später am Tag ein Bild seiner Katze und schrieb: „Mann, selbst meine Katze ist von mir enttäuscht. Hier zu Hause zurückzusetzen, mein Geisttier finden, an neuer Musik arbeiten und besser zurückkommen. “

Sehen Sie sich seine Beiträge unten zusammen mit ein paar Videos seiner Leistung an. Coachella schloss sein zweites Wochenende am Sonntag ab; Lesen Sie unsere Zusammenfassung dessen, was Sie während des Coachella -Wochenendes 1 auf dem Livestream nicht gesehen haben.

@autografmusic Deadmau5 tauchte zu Coachella auf und vergaß, er war der DJ während seines B2B mit Zhu 💀 #coachella #dj #djmix #edm #Deadmau5 #fyp ♬ Original -Sound – Autograf