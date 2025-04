Wenn der Trailer für Andor Der Trailer der zweiten Staffel kam letzten Monat heraus, es war eine wilde Erfahrung, denn obwohl die Songauswahl (Steve Earles „The Revolution Now“) nicht vor der Tatsache scheut, dass dies eine Staffel des Fernsehens über Rebellion sein würde… The Disney+ Star Wars Serie sah aus Spaß. Da war unser Kumpel Cassian Andor (Diego Luna) in ausgefallenen Kleidung! Menschen in Raumschiffen, die Dinge in die Luft jagen! Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) Wirbeln und Wirbeln!

Geben Andor Ein Gefühl des Spaßes war eine ziemlich bemerkenswerte Leistung des Disney+ PR -Teams, da der Schöpfer Tony Gilroy im Herbst 2022, als die erste Staffel im Herbst 2022 uraufgeführt wurde, ziemlich laute Warnungen vor Selbstzufriedenheit anbot. Angesichts der steigenden Bösen war Warnungen, die nur in Staffel 2, in der Staffel 2, in deren Highlight -Highlight -Highto -Hampte, die in den Highlight -Highlight -Highthowers in den Highlight -Highthowents, in den Highlight -Highthowers -Hämpfen, in den zweifachen. Die Seele der Galaxie hat sich nie unmittelbarer oder (deprimierend) relevant gefühlt.

Staffel 1 von Andor Verfolgte Cassians Entwicklung zu einem revolutionären, der bereit war, das Imperium niederzuschlagen, einen Weg, den er in der zweiten Staffel weitergeht. Cassian ist nur einer von vielen Pfeilen im Köcher von Luthen Rael (Stellan Skarsgård), der die Rebellionsbemühungen weiterhin orchestriert, während er die öffentliche Rolle des frivolen Kunsthändlers spielt, wie Cassians Partner Bix (Adria Arjona) von den psychischen Injektionen erholt hat, die in der Folge von den psychischen Investitionen ermittelt wurden.

Verwandte Video

In der Zwischenzeit gehen die kaiserlichen Offiziere Dedra Meer (Denise Gough) und Syril Karn (Kyle Soller) in den Reihen weiter, da der oft erwähnte, aber nicht mehr gesehene Kaiser Palpatine plant, zusätzliche Kontrolle über die Galaxie zu übernehmen, seine Wille von Ben Mendelohn, die seine Rolle von Orson Kennic Kennic von Orson von Orson Kennic von Orson von Ourson von von Orson von von Orson von von Orson von von Orson von von Orson von von ORSON von von ORSON von Ofson von der von Orson von ORSON Fit von Ofson von der Umsetzung umzusetzen, macht es. Schurke eins. (Und segne ihn, Krennic sorgte dafür, dass er seine packte CAPES.))

Die Besetzung bleibt erstklassig und spielt die meiste Zeit der Saison wie ein Ensemble, wobei Diego Luna und Stellan Skarsgård als echte Highlights dienen. Und die zweite Staffel, es ist eine Erleichterung zu berichten, setzt sich nicht fort, die nervigste Trends der ersten Staffel und beendet viele Folgen mit Momenten, die sich wie Anti-Climine anfühlten. Stattdessen gibt es hier einige echte Cliffhanger oder zumindest endgültige Szenen, die in der Tradition des großartigen episodischen Geschichtenerzählens ein wenig Gewicht mit sich bringen.

Darüber hinaus setzt Staffel 2 den Ansatz der ersten Staffel fort, längere Geschichten in drei Episodenblöcken zu erzählen. Diesmal fügen die Autoren jedoch eine zusätzliche Struktur hinzu Star Wars Ephemera, BBY bedeutet „vor der Schlacht von Yavin“, auch bekannt als „die Szene am Ende von Eine neue Hoffnung Wo Luke Skywalker den Todestern wirklich gut in die Luft gesprengt hat. “

https://www.youtube.com/watch?v=AE4WXT70AUM

BBY/Aby („Nach der Schlacht von Yavin“) wie BC/AD in der Star Wars Universum, das sauberste Datumssystem, das in diesem Franchise verfügbar ist Star Wars Geschichten werden in verschiedenen Zeiträumen erzählt: Der Mandalorianer beginnt zum Beispiel im Jahr 9 Aby, während des letzten Jahres Der Akolyt ist in BBY 132.

Doch für Andor Zuschauer (insbesondere diejenigen, die sich daran erinnern, was passiert Schurke eins), Das Datumssystem fungiert stattdessen als sehr düsterer Countdown. Luke Skywalker hätte niemals in der Lage gewesen Schurke einsund die Ereignisse in Schurke eins dort, wo diese Serie die ganze Zeit übersteigt. (Es wird keine geben Andor Staffel 3.)

Was wirklich faszinierend ist, ist das während der Zeit Andor Es bleibt noch politisch relevanter als zuvor. Die Art und Weise, wie sie sich entscheidet, eine Gesellschaft zu zeigen, die den Kampf gegen den Faschismus verliert, ist unerwartete Wendungen. Keine Notwendigkeit, die Pläne des Kaisers nach Eroberung zu „beide Seiten“, wenn Charaktere Dinge wie „Zugriff auf eine stabile unbegrenzte Macht sagen, verändern die galaktische Wirtschaft und die Verfestigung der imperialen Autorität“, als veröffentlichen sie die Soziale Wahrheit.