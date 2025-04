Überraschung! Die Guitar Week schlägt weiter, als Jeff Tweedy von Wilcos 10 Gitarrenlieder, die sein eigenes Spielen beeinflusst haben. Schauen Sie sich seine Liste an und stellen Sie dann sicher, dass Sie unsere Listen der 100 besten Gitarristen aller Zeiten und 70 besten Gitarrenriffs des 21. Jahrhunderts (bisher) ansehen.

Egal wie versiert und produktiv Sie in Ihrem Handwerk erhalten, es gibt immer einen Teil, der Ihre Einflüsse ausgeht. Es ist unausweichlich; Die Dinge, die uns unweigerlich in unsere eigene Arbeit auswirken. Sie werden es vielleicht nicht einmal bemerken, bis Sie viele Jahre später auf diesen geliebten Track zurückzuhören.

Das ist mit Wilco -Frontmann Jeff Tweedy passiert, als wir ihn baten, 10 Gitarrenlieder zu nennen, die ihn für unser neuestes Kistengraben beeinflussten. „Hoffentlich rede ich hier mit dir, weil ich nicht klingt so; Ich klinge die meiste Zeit wie ich “, sagt Tweedy über seine Gitarristen, die er unbewusst nacheifern versucht. Und wenn sie ehrlich sind, werden sie Ihnen sagen, dass das wahrscheinlich irgendwo in ihrem Kopf ist. “

Wie er es ausdrückt, sind seine Auswahlen Tracks, die er kürzlich zugehört hat, und dachte er: „Ich versuche so zu klingen.“ „Ich glaube nicht, dass ich jemals bewusst versuche, wie eines davon zu klingen“, erklärt Tweedy. „Ich sage nur, dass es nach all den Jahren des Spielens jetzt eine Anerkennung gibt. Wenn ich zurück gehe und einige Platten höre, gehe ich ‚Oh, dort habe ich das bekommen. Das versuche ich zu tun.'“

Namen wie Lou Reed, Elizabeth Cotten, Cate Le Bon und Andy Gill machen Tweedys Liste, aber das sind nur Dinge, die er gehört hat kürzlich. „Es gibt eine Million anderer, auf die ich mich übernehmen konnte. Auf jeden Fall wie Fernsehen, Tom Verlaine; Hubert Sumlin, Howlin ‚Wolfs Gitarrist; Poison Ivy, die Krämpfe. Sie nennen es.“

Sie können zusehen, wie Jeff Tweedy 10 Songs erklärt, die er kürzlich gehört hat, was ihn zum Nachdenken brachte: „Ich versuche so zu klingen“, oben, und/oder seine vollständige Aufschlüsselung unten lesen. Schauen Sie sich anschließend andere Guitar Week Crate Diggings aus Metallicas Kirk Hammett und einem besonderen Zwei-Fer mit J Mascis und Schneckenpost an.

Chris „Ace“ Spedding – Brian Enos „Nadel im Kamel -Auge“

Nummer ein Hier kommen die warmen Jets. Ich versuche manchmal so zu klingen.

D. Boon-Minutemens „selbstreferenziert“

Nummer zwei: D. Boon, „selbstgemacht“ aus der EP, Summen oder Heulen unter dem Einfluss der Wärme. Ich habe es in letzter Zeit gehört und ich glaube nicht wirklich, dass ich jemals wie D. Boon klinge – ich glaube nicht, dass jemand jemals wie D. Boon klingt -, sondern die Bereitschaft, das mikrophonische Feedback auf einem Track als Solo zu verwenden, den ich für diesen Tag inspiriert. Ich höre es in Sachen, die ich die ganze Zeit versuche. Tatsächlich habe ich gestern versucht, ein Solo mit Mikrofon -Feedback zu machen.

