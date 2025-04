Wie ein Lehrer, der die Schüler schimpfte, weil sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat, hat die Akademie der Künste und Wissenschaftswissenschaften eine wichtige Regeländerung für die Oscars 2026 eingeführt, in der die Wähler alle nominierten Filme in jeder Kategorie ansehen müssen, um an der endgültigen Abstimmung teilzunehmen.

„Die Mitglieder der Akademie müssen jetzt alle nominierten Filme in jeder Kategorie ansehen, um in der letzten Runde für die Oscars abzustimmen“, heißt es in der Verfahrensänderung. Es ist unklar, wie von den Wählern erwartet wird, dass sie die nominierten Filme gesehen haben, aber die Anforderung ist jetzt zumindest schriftlich.

Die Ankündigung enthält auch die erste offizielle Aussage der Akademie darüber, ob die Verwendung von KI -Berechtigung auswirkt: „In Bezug auf generative künstliche Intelligenz und andere digitale Tools, die bei der Erstellung des Films verwendet werden, helfen die Tools weder helfen noch die Chancen, dass eine Nominierung eine Nominierung erreicht hat.

Zu den weiteren bemerkenswerten Regeln gehören die endgültigen Stimmzettel zusätzlich zum nominierten Film die Namen aller ausgewiesenen Nominierten. Die Berechtigungs- und Abstimmungsregeln für den Eröffnungsocscar für die Errungenschaft beim Casting wurden ebenfalls kodifiziert. Dies beinhaltet eine vorläufige Stimmrunde, um eine Auswahlliste von 10 Filmen zu erstellen. Die Nominierungsabstimmungen werden dann eine „Bake-off“ -Präsentation der in die engere Wahl gezogenen Erfolge vorausgehen, einschließlich eines Q & A mit festgelegten Nominierten.

Darüber hinaus können Akademiemitglieder, die alle 15 Filme in der engeren Auswahl in der Kategorie Kurzfilmkurzfilme betrachten, in der Nominierungsrunde nun abstimmen. Es gibt auch eine neue vorläufige Stimmrunde für die Kategorie der Kinematographie, die eine Shortlist zwischen 10 und 20 Filmen einschränkt.

Die Berechtigungsvoraussetzung für die Kategorie International Spielfilm wurde ebenfalls aktualisiert, um zu lesen: „Das eingereichte Land muss bestätigen, dass die kreative Kontrolle des Films weitgehend in den Händen von Bürgern, Einwohnern oder Personen mit Flüchtlings- oder Asylstatus im Einreichungsland liegt.“

In einem weiteren Verfahrensaktualisierung wurden die Einreichungsfristen für den besten Original -Song und die beste Originalpartitur getrennt. Die frühere Landung am Mittwoch, dem 15. Oktober 2025, und der letztere am Montag, dem 3. November, 2025.

In der vollständigen Liste der Regeln und Kampagnen -Werbemaßnahmen für die 98. Oscars finden Sie hier. Die Zeremonie soll am Sonntag, dem 15. März 2026, um 19:00 Uhr ET/16: 00 Uhr pt.