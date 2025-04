Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Sie kennen Lizzy Greene aus ihren Nickelodeon -Tagen (Nicky, Ricky, Dicky & Dawn) oder in jüngerer Zeit von Eine Million kleine Dinge. Jetzt tritt sie in ein Paar staubige Stiefel für Netflixs ein Ransom Canyonein westliches Drama, in dem sie Lauren Brigman spielt, die Tochter des Sheriffs von Small Town Texas mit großen Träumen der Flucht. Hören Sie sich die obige Episode an oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Die Rolle ist für den Eingeborenen von Dallas, der ihren eigenen Hintergrund im Reiten und Cheerleading in Dallas in die Rolle brachte (mit einem Umweg in die Notaufnahme nach einer Kniefraktur im Looney Tunes-Stil während der Proben). Greene öffnet sich Kyle Meredith darüber, wie auf dem Aufwachsen in Texas ihr ihr Weg in Laurens Welt zu finden hat – auch wenn es im „Cowboy -Camp“ im Albuquerque -Schnee einfrieren und sich mit Castmates über Cowboy Camp verbinden.

Greene diskutiert auch ihre Emo-Punk-Seite (sie ist ein großer Fan von The Cure and the Smiths), ihr Wiedersehen mit Co-Star Garrett Waring in der kommenden Das kleine Zeug schwitzenund warum Jose Gonzalez ‚“Teardrop“ -Dover in der Show sie fast verloren hat.

