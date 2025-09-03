David Joyner will nur dazu führen, dass die Menschen sich gut fühlen. Joyner ist am besten für die Darstellung von Barney auf dem Bildschirm im Kostüm bekannt und trägt sich als Verkörperung des Lichts. Seine wählte spirituelle Energie kann sich zunächst an jeden täuschten, der mit seinem Hintergrund nicht vertraut ist. Aber je mehr Sie mit Joyner interagieren, desto mehr haben Sie das Gefühl, dass seine Tendenz, zu überwältigender Positivität zu irren, das echte Geschäft ist.

Während Joyner, jetzt 62, bekannt ist, um Barney physisch zu verkörpern, enthält sein Lebenslauf auch andere ähnliche Rollen, darunter Hip-Hop Harry und eine beliebte Figur, die er heute nicht öffentlich enthüllt hat. Wenn ich für all diese Kapitel frage, was die Durchführung ist, buchstabiert Joyner es für mich buchstäblich und komisch. „Liebe“, sagt er. „Alles, was ich tue, ist umgeben, geerdet und mit Liebe erhoben. Liebe ist der Heiler aller Dinge. Wenn Sie das Prinzip der Wort Liebe verstehen, verstehen Sie das Prinzip des Lebens. Wenn Sie Liebe ein Teil des Lebens sein können, können Sie leben. Okay, das ist gerade zu mir gekommen. Das klang gut, nicht wahr?“

Als ich aufwuchs, war ich ein begeisterter Fan von Barney & FreundeDas Programm, das von 1992 bis 2010 auf PBS ausgestrahlt wurde. Zusätzlich zu den eingängigen Songs und dem informativen Dialog war ich von der Körperlichkeit von Barney, der mühelosen Mischung aus Anmut und Macht, verliebt. Hätte ich gewusst, dass David Joyner, ein schwarzer Mann, im Kostüm war, hätte ich wahrscheinlich meinen kleinen Verstand verloren. Wenn er darüber nachdenkt, was er als schwarzer Mann ausdrücklich zum Charakter gebracht hat, strahlt Joyner und lacht. „Eine Seele“, sagt er. „Ich sage das lachend, aber eigentlich ist es wahr. Denn wenn ich an Seele denke, denke ich auch an unser Erbe des Stammes, wenn ich Dinge gut anfühlt, gut riecht, die Bewegung – alles hat diesen glatten Geschmack.“

Joyner besteht darauf, dass die Menschen bis heute, wenn Sie „Barney, Black Man“ googeln, seine Beiträge sofort erkennen. „Wir wussten nur, wie er sich bewegen würde, wie er tanzen würde, und im Rhythmus“, sagt Joyner. „Ich bringe das alles und versuche dann, ein bisschen Swag, meine Sprungfähigkeit zu bringen. Nicht, dass weiße Männer nicht springen können, aber ich war ein langfristiger Dreifachspringer in der High School, also konnte ich springen.“

Das Kostüm selbst wog 70 Pfund, und Joyner erlebte Temperaturen nahe 120 Grad im Inneren. Um Barneys Mund zu betreiben, musste Joyner auf eine mit einem Schwamm gepolsterte Bar beißen. Seine periphere Sicht war sehr begrenzt, und oft war der Mund geschlossen und Joyner konnte überhaupt nicht sehen. Der Darsteller führt seine Fähigkeit zurück, das Kostüm auf seine Tantra -Studien zu navigieren. „Ich fühle auch Energie“, sagt er. „Verständnis der Energie und den Prinzipien der Energie um Sie herum und den Raum und das Feld.“

Während seines Laufs mit der Show wurde Joyner vertraglich ermutigt, seine Darstellung von Barney auf dem Tiefpunkt zu halten, obwohl er wollte, dass „die Leute wissen, dass es einen Bruder in diesem Kostüm gibt“. Die Smatterings von Zuschauern fanden heraus, wer er war, und Joyner verwickelte ein paar Interviews, aber er war nicht in der Lage, seine Rolle mit der Welt zu teilen. „Es war nicht so, als könnte ich zu den Sparren rufen, ‚yo, ich bin Barney!‘ Wie ich jetzt “, lacht er.