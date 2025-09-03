Paris Jackson möchte den Rekord über ihre angebliche Beteiligung an der kommenden Biopic über ihren Vater Michael Jackson aufstellen.

Die Tochter des Königs von Pop ging in die sozialen Medien, um zu klären, dass sie nichts mit dem bevorstehenden Biopic zu tun hatte. MichaelTrotz des Schauspielers Coleman Domingo (der Jackson Family Patriarch Joe Jackson spielt) behauptete sie kürzlich, dass sie während der Produktion des Antoine Fuqua -Films unterstützend und „hilfsbereit“ sei.

„Ich war überhaupt nicht involviert“, erklärte sie in ihren Instagram -Geschichten. „Abgesehen davon, dass wir Feedback zum ersten Entwurf geben und das Feedback erhalten, das wie: Ja, wir werden Ihre Notizen überhaupt nicht ansprechen … Ich habe es in Ruhe gelassen, weil es nicht mein Projekt ist. Sie werden alles machen, was sie machen werden.“

„Ein großer Grund, warum ich bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts gesagt habe, ist, dass ich weiß, dass viele von euch damit zufrieden sein werden“, fuhr sie fort. „Der Film pendelt zu einem ganz bestimmten Abschnitt des Fandoms meines Vaters, der immer noch in der Fantasie lebt, und sie werden damit zufrieden sein.“

Sie fuhr fort, zu erwähnen, wie Freddie Mercurys Familie negativ reagierte Böhmische Rhapsodieund verwies auf ihre Erfahrung mit dem Lesen der Biografie von Motley Crus, Der Dreckmit dem nachfolgenden Film aus dem Buch.

„Es ist Hollywood“, sagte sie über Biopics im Allgemeinen. „Es ist Fantasy-Land. Es ist nicht real … die Erzählung wird kontrolliert. Es gibt viele Ungenauigkeiten und nur ausgewachsene Lügen.“

„Am Ende des Tages fliegt das nicht wirklich mit mir. Ich mag Unehrlichkeit nicht wirklich“, erklärte sie. „Ich habe es gesprochen, ich wurde nicht gehört, ich habe es geschickt. Sie werden den verdammten Film mögen. Also, schau es dir an, genieße es, mach was auch immer, lass mich heraus.“

Jackson antwortete auch auf Aussagen von Domingo bei der AMFAR Benefit Gala während des diesjährigen Venice Film Festivals und dankte sowohl Paris (die anwesend war) als auch ihrem Bruder Prince Jackson.

„Sie sind sehr viel zur Unterstützung unseres Films“, sagte der Schauspieler MENSCHEN. „Ich freue mich darauf, heute Abend mit Paris hier bei Amfar zu sein. Es fühlt sich so an, als wäre das eine gute Möglichkeit für uns, zusammen zu sein“, fügte sie hinzu, dass sie „sehr hilfreich“ war.

„Sagen Sie den Leuten nicht, dass ich am Set eines Films“ hilfreich „war, das ich zu 0% in LOL beteiligt hatte, das ist so seltsam“, antwortete Paris auf Instagram und markierte Domingo. Sie sagte auch, dass sie ihn nur zweimal getroffen habe und dass „beide kurze Interaktionen waren“.

Der Michael Biopic soll am Freitag, den 24. April 2026, veröffentlicht werden. Die Filmstars Michael Jacksons Neffe Jaafar Jackson in der Hauptrolle neben einer Besetzung, zu der Nia Long und Miles Teller gehören.

Berichten zufolge musste es aufgrund einer übersehenen Vereinbarung, die von der Familie Jackson unterzeichnet wurde und versprach, dass kein Film die Geschichte von Jordan Chandler, dem 13-Jährigen, der 1993 gegen den Popstar angeklagt wurde, wesentliche Änderungen an seinem dritten Gesetz unterziehen musste.