Mit ihren ersten beiden Filmen,, Vielversprechende junge Frau Und SalzburnDer Schriftsteller/Regisseur Emerald Fennell enthüllte eine einzigartige, leicht verderbte Weltanschauung, die in Bezug auf Menschen im Allgemeinen und die Beziehungen im Besonderen sehr zynisch ist. Nun ist es Zeit zu sehen, wie sie sich ihrer bevorstehenden Adaption von Emily Brontës klassischem Roman nähert Wuthering Heightsmit Margot Robbie als Catherine und Jacob Elordi als Heathcliff. Der neue Teaser -Trailer, der am Mittwoch veröffentlicht wurde, enthält den Charli XCX -Song „Alles ist romantisch“ sowie das Versprechen von viel Hornigkeit zwischen den beiden Leads des Films.

Die Besetzung umfasst auch Shazad Latif als Edgar, Hong Chau als Nelly und Jugend Breakout -Star Owen Cooper (bereits ein Emmy -Kandidat im Alter von 15 Jahren). Die berühmte Geschichte, die in Englischunterricht studiert, konzentriert sich auf die komplizierte, zum Scheitern verurteilte Romanze zwischen der gut geborenen Catherine und Foundling Heathcliff. (TBD darüber, ob Fennells Ansatz jemanden beinhaltet, der etwas Ungewöhnliches auf einem Grab oder in einer Badewanne tut.)

Seit dem Blockbuster -Erfolg von BarbieRobbie war auf der großen Leinwand abwesend, obwohl sie als nächstes in Regisseur Kogonada’s erscheinen wird Eine große, mutige schöne Reise diesen Herbst. Elordi ist derzeit in Produktion auf Euphorie Staffel 3, während seine Rolle als Frankensteins Monster in Guillermo del Toro’s Frankenstein Erfahren Sie die Festivalkreis vor der Netflix -Premiere im November.

Wuthering Heights kommt am 13. Februar 2026 in den Kinos an. Schauen Sie sich den Trailer unten an, der zeigt, dass Charli XCX zusätzlich zu „Alles ist romantisch“ neue Original -Songs zum Soundtrack des Films leisten.

https://www.youtube.com/watch?v=nclvtgs6360