*Hinweis: Der folgende Artikel enthält Spoiler*

Mazel Tov zu South ParkDas Lieblings neue Paar, Donald Trump und Satan, die ihr erstes Kind zusammen erwarten!

Das war die große Auszahlung der Folge dieser Woche „Wok is Dead“, die in den letzten 90 Sekunden in humorvoller Handlung enthüllt wurde, die sich auf dämonische Labubus, Tarife und Fox News ‚Besessenheit mit der Feststellung konzentrierte, ob Trump und der Satan ficken oder nicht.

Die Episode ist eine Handlung, die sich speziell mit den Preisen befasst hat, die von den Amerikanern aufgrund von Trumps Tarifen, die durch Labubus erlebt wurden, geschultert wurden. Nach seiner neuen „Freundin“ fordert Red ein seltenes Labubu als Geburtstagsgeschenk, Butters geht im Einkaufen bei City Cop -up – ordentlich bekannt als City Wok – nur, um den Schock des Ladenbesitzers Tuong Lu Kim zu begegnen.

„Du denkst, ich zahle Tarif? Du zahlst Tarif! Ich bin es nicht, es ist deine Regierung“, sagt Kim zu Butters. „Ich werde nicht vom Tarif gefickt, du wirst vom Tarif gefickt. In China nennen wir es heiße Kartoffel!“ Wir erfahren später, dass dieser Labubus mehr zu tun hat, als auf das Auge trifft, da der Fluch der Zölle sie dämonisch geworden ist.

Die ganze Zeit, South Park Pokes lustig über die immer wieder zulässige Berichterstattung über Trump von Fox News. Nach dem Austreten von Air Force One wird Trump von einer vielfältigen Gruppe von Reportern begrüßt, die ausschließlich aus Fox -Reportern bestehen, die die Frage stellt, die jeder wissen möchte: „Bist du verdammt Satan?“ Das Netzwerk taucht später tiefer in die Frage mit einem vollwertigen Segment ein, das Sean Hannity enthält, die die Technik des Ficks von Trump und Satan demonstrieren. „Der Präsident tut Dinge, die noch kein anderer Präsident getan hat“ Fox & Freunde Anker.

Wir erhalten schließlich unsere Antwort, als das Paar nach dem South Park Elementary Girls ein Labulus dunkler Ritual ausführt, um Trump und Satan zu beschwören, zugibt, dass sie nicht nur ficken, sondern dass Satan tatsächlich schwanger ist. „Ich bin an ihn gebunden. Ja, wir sind zusammen. Wir sind seit Monaten zusammen. Ich möchte ihn verlassen, aber ich kann es nicht – weil ich schwanger bin“, preisgeht Satan. „Ich bin gezwungen, noch einige Jahre in dieser Situation zu bleiben.“

Natürlich ist Fox News von den Nachrichten überglücklich, ebenso wie Kid Rock. „Ich habe ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der Präsident den Satan nicht verdammt, aber jetzt weiß, dass er die ganze Zeit so glücklich war“, sagte Kid Rock durch Tränen.

