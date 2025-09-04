James Gunn ist nächstes Übermensch Der Film nimmt bereits Flug. Am Mittwoch kündigte der DC Studios Head an Mann von morgen Neben neuen Kunstwerken von Superman und Lex Luthor, illustriert von DC Comics President, Herausgeber und Chief Creative Officer Jim Lee. Der Film wird am 9. Juli 2027 in die Kinos kommen.

Mann von morgen soll derzeit als vierter Spielfilm in Gunns DC -Universum dienen. Es folgt der Veröffentlichung von Übermensch im vergangenen Juli mit mit Supergirl Und Tonface auf der TV Friedensstifter debütierte letzten Monat, während Laternen soll Anfang 2026 Premiere haben.