Unter den gefrorenen westlichen Wäldern von Wisconsin handelt Charlie Hunnam etwas Diabolisches im neuen Trailer zu Ryan Murphy’s Monster: Die Ed Gein Story. Ein abgerissener Erzähler verspricht in Staffel 3 der Anthologie -Serie „etwas Schlimmeres“, die zum 3. Oktober nach Netflix zurückkehrt.

Gein war ein berüchtigter Serienmörder und Body Snatcher, dessen Experimente im menschlichen Fleisch zu einigen fragwürdigen Modeentscheidungen sowie mehreren Mordverurteilungen führten. Er wurde später für verrückt befunden und verbringen den Rest seines Lebens in einer Madison -psychiatrischen Einrichtung. Mein Großvater – der nicht in Ryan Murphys Trailer ist, aber ein Bauer in Wisconsin war – behauptete, Gein getroffen zu haben. Er sagte, er erinnere sich ein paar Jahre an den „hässlichen Hut“ des Mannes, bevor er erfuhr, woraus er gemacht wurde.

Der Trailer gibt ein paar Hinweise darauf – na ja, nennen wir es Leatherworking – sowie geisterhaftes Flüstern der Art von Mutter, die einen solchen Mann verfolgen könnte. Probieren Sie es unten an.

Monster begann mit dem ungeschickten Titel und Seltsamerweise überzeugend Dahmer – Monster: Die Jeffrey Dahmer -Geschichte. Staffel 4 wurde bereits angekündigt und wird Berichten zufolge die Killer Lizzie Borden vorstellen.

Verwandte Video

https://www.youtube.com/watch?v=t8fehsoths8