Prime Video hat den Trailer für seinen bevorstehenden John Candy -Dokumentarfilm veröffentlicht. John Candy: Ich mag michvor seiner globalen Premiere am 10. Oktober über den Streamer. Sehen Sie es sich unten an.

Der Trailer erzählt die Geschichte des verstorbenen Comedic-Schauspielers durch Interviews mit Bill Murray, Dan Aykroyd, Steve Martin, Eugene Levy, Catherine O’Hara und mehr, die mit nie zuvor gesehenen Archivinterviews, Filmmaterial und Fotos durchsetzt sind.

„Ich habe mein ganzes Leben lang gewonnen“, sagt Candy im Clip. „Und wenn Sie Ihr ganzes Leben lang gewinnen, müssen Sie weiter gewinnen.“

Candys Sohn Chris Candy fügt hinzu: „Wenn Sie ein ganzes Leben lang Ihre Gefühle essen, Ihre Gefühle trinken, die Nerven rauchen, zeigt es sich.“

John Candy: Ich mag mich stammt von Regisseur Colin Hanks, der den Dokumentarfilm mit Ryan Reynolds Co-produzierte. Es wird später heute, dem 4. September, während der Eröffnungsabend des 50. Toronto International Film Festival Screening Screening.

