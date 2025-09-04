Der weiße Lotus kann für die vierte Staffel nach Europa zurückkehren, da die Frist berichtet, dass die Emmy-Preisträger-Serie für ihre nächste Folge nach Frankreich fährt.

Es gibt viele potenzielle französische Standorte, die eine vielseitige Besetzung von Amerikanern beherbergen könnten Soziopathen Touristen als Hotelkette der Four Seasons (die sich in den vergangenen Saisons der Serie mit HBO zusammengetan hat) hat mehrere Zweigstellen im Land, darunter das Four Seasons Hotel George V in Paris und das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat an der französischen Riviera.

HBO hat die Berichterstattung von Deadline nicht bestätigt, sondern mit Schöpfer Mike White (auch a Überlebende Staffel 50 -Darsteller) Bekannt die Kälte, es ist unwahrscheinlich, dass die Show jemals von wärmeren Klimazonen abfliegen wird. Staffel 1 war in Hawaii, Staffel 2 an der italienischen Küste, und die kürzlich abgeschlossene Staffel 3 fand in Thailand statt. Weitere Informationen finden Sie in unserer Aufschlüsselung, welche Charaktere wir am meisten im Finale der dritten Staffel sehen wollten. (Es gab einige Enttäuschungen.)