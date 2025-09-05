Lego macht eine sichere Wette, die am engagiertesten ist Star Wars Die Fans werden bereit sein, 1.000 US-Dollar für den bisher teuersten Set zu ponieren, einen 9.023-keuchlichen, sorgfältig detaillierten Todesstern.

Das Sammlerset enthält genügend Abschnitte, um unvergessliche Szenen neu zu erstellen Star Wars: Eine neue Hoffnung Zu Star Wars: Rückkehr des Jedieinschließlich Standorten wie Kaiser Palpatines Thronsaal, Prinzessin Leias Zelle und dem kaiserlichen Shuttle -Hangar.

Es wird mit 38 Minifiguren geliefert, darunter Luke Skywalker (sowohl als Jedi als auch getarnter Stormtrooper), Han Solo, Prinzessin Leia, Darth Vader, Kaiser Palpatine und mehr, die Given geben Star Wars Fans gleichen Chancen, das Lichtschwert-Duell zwischen Darth Vader und Obi-Wan Kenobi nachzudenken oder mit Luke und Leia über die einziehbare Brücke zu schwingen.

Siehe Fotos des Lego Star Wars Death Star Ultimate Collector -Serie unten. Es wird am 4. Oktober zum Kauf erhältlich sein, wobei LEGO Insiders (hier kostenlos anmelden) ab dem 1. Oktober frühzeitig zugreifen.

Dies ist nicht Legos erster Todessternset. Zuvor veröffentlichte es ein 4.016-keutige-Kit, das jetzt als „pensioniertes Produkt“ eingestuft wird.

In anderen Star Wars Nachrichten, Amy Adams, Matt Smith, Aaron Pierre und Mia Goth haben sich kürzlich zu Ryan Gosling in der Besetzung für Shawn Levys kommenden Film begleiteten. Star Wars: Starfighter. Jetzt in der Produktion ist es am 28. Mai 2027 Premiere.

Lesen Sie Matt Goldbergs Aufsatz über die Zukunft von Star Warsund sehen Sie, wo es auf unserer Liste der besten Actionfilm -Franchise -Unternehmen aller Zeiten landete.