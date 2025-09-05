Der Peelings Die Wiederbelebung sieht dem Original immer mehr aus Peelingsals Vielfalt berichtet, dass John C. McGinley als seine berühmte, kantankerische Figur Dr. Cox zur bevorstehenden ABC -Show zurückkehren wird.

Natürlich ist er nicht der einzige zurückkehrende Darsteller, der sich dem zuvor angekündigten Zach Braff, Donald Fais, Sarah Chalke und Judy Reyes anschließt. McGinley wird in der Serie als wiederkehrender Gaststar erscheinen.

Hier ist die offizielle Beschreibung für die Peelings Wiederbelebung:

JD (Braff) & Turk (Fase) schrubben zum ersten Mal seit langer Zeit zusammen – Medizin hat sich verändert, Praktikanten haben sich verändert, aber ihre Bromance hat den Test der Zeit bestanden. Charaktere Neue und Alt navigieren mit Lachen, Herz und einigen Überraschungen auf dem Weg durch das Wasser des heiligen Herzens.

Das Neue Peelings hat eine vollständige Saisonbestellung erhalten und wird derzeit Ende 2025 Premiere haben. Weitere Informationen zu 20 unglaublichen musikalischen Momenten aus der Originalserie.