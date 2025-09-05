Woody Allen, einst einer unserer am meisten anerkannten, kulturversetzt Filmemacher, weiß, wen er in der Besetzung seines nächsten Films will: der aktuelle Präsident Donald Trump. „Es war eine Freude, mit und einem sehr guten Schauspieler zu arbeiten“, sagte Allen über Trump in seiner Komödie von 1998 Berühmtheit. „Er war sehr höflich, traf seine Spuren, machte alles richtig und hatte ein echtes Flair für das Showgeschäft. Wenn er mich ihn jetzt leiten lassen würde, da er Präsident ist, könnte ich Wunder tun.“

Allen enthüllte dies während eines Auftritts im Podcast Club von Bill Maher (wirklich, der passendste Ort, um eine solche Ankündigung zu machen). Während der Filmemacher sagte: „Ich bin mit vielen, fast allen, nicht allen, aber fast allen seiner Politik, seiner Politik nicht einverstanden“, fügte er hinzu, dass Trump während der Dreharbeiten im Jahr 1998 „sehr professionell, sehr höflich für alle“ war.

Berühmtheit Zu der vorgestellten Trump spielte sich selbst und machte einem Reporter einen „Witz“ über den Kauf von St. Patrick’s Cathedral für „Ein kleiner Riss-Down“ -Angieb, damit er „ein sehr, sehr großes und schönes Gebäude“ errichten konnte. (Vielleicht war das ein Witz im Jahr 1998; heute klingt es so, als würde Trump ankündigen, wenn es um die Wahrheit über soziale Menschen geht.)

Allen sagte, er habe bei den Wahlen 2024 für Kamala Harris gestimmt und war überrascht, dass Trump in erster Linie in die Politik eintrat. „Politik ist nichts als Kopfschmerzen und kritische Entscheidungen und Qual“, sagte er im Podcast. „Dies war ein Typ, den ich bei den Knick Games gesehen habe, und er spielte gern Golf, und er beurteilte gern Schönheitswettbewerbe und er machte gern Dinge, die angenehm und entspannend waren. Warum jemand plötzlich mit den Problemen der Politik umgehen müsste, ist mir ein Rätsel.“

Während Allen mehr Trump auf dem Bildschirm will, sind sich andere Direktoren nicht unbedingt einig: Allein nach Hause 2 Regisseur Chris Columbus sagte kürzlich in einem Interview, er wünschte, er könnte Trumps Cameo von der Comedy -Fortsetzung von 1992 entfernen und es als „Fluch“ bezeichnen.