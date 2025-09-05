Der Titel des nächsten großen Krimi -Dramas von HBO, Aufgabebezieht sich auf die Tatsache, dass sein Protagonist Tom Brandis (Mark Ruffalo) gebeten wurde, in seiner Rolle als FBI -Agent eine Task Force einzurichten. Tom ist nicht einer der besten und hellsten des FBI, mit einigen persönlichen Tragödien. Aber Jemand Ich musste mich in eine Reihe bewaffneter Einbrüche in Drogenhäusern in der Gegend schauen – und er und sein Ragtag -Team von Agenten haben den Job zugewiesen.

Aufgabe kommt von Stute von Easttown Der Schöpfer Brad Ingelby, der von einer relativ einfachen Mordmyterie zu einer umfassenderen Verbrechensgeschichte wechselt. Es ist eine Show mit nuanciertem Geschichtenerzählen, die Ihre Aufmerksamkeit erfordert. Dies ist nicht derjenige, der beiläufig mit Ihrem Telefon in der Hand beobachtet wird. Ingelbys Schreiben löst eine Menge Dinge am Rande des Rahmens und weigert sich, seine größte Handlung zu übertreffen-diese Art der Antithese vieler Streaming-TV-Shows und eine sehr willkommene Änderung des Tempos. HBO wird in den letzten Jahren aber genrezussiert, aber Aufgabe ist eine schöne Erinnerung daran, dass dies das Netzwerk ist, das teilweise gebaut wurde, von Die Sopranos Und Der Draht – Zeitgenössische Verbrechensgeschichten, die den Charakter an erster Stelle setzen.

Für einen Großteil seines Laufs, Aufgabe spielt wie a Hitze-Esque Two-Hander, mit Tom Pelphreys Robbie als Robert de Niro von Ruffalos Al Pacino. Robbie arbeitet im Abfallmanagement, braucht aber zusätzliches Geld für seine Familie und hat das Gefühl, dass er einen guten Plan entwickelt hat, indem er Leute beraubt, die bereits an illegalen Aktivitäten teilnehmen. Leider hat er es geschafft, eine lokale Motorradbande zu verärgern (die seine Ziele für ihre eigenen Verbrechen verwendete, die das immer loomende Gespenst von Fentanyl zeigte) und dem Chaos eine ganz neue Ebene verleiht.

In der Zwischenzeit sind Tom und sein Team in einem verlassenen alten Haus für ein Büro und nur die rudimentärste Unterstützung für ihre Ermittlungen eingerichtet. Dies ist nicht das hochrangige High-Tech-FBI von Filmen und Fernsehsendungen, und sie versuchen nicht, einen Danny Ocean-artigen glatten Verbrecher aufzuspüren. Die Art und Weise, wie Ingelsby sowohl die Forschungsmittel als auch diejenigen, die sie verfolgen, darstellt, hat eine Rauheit, die diese Charaktere wirklich als fehlerhafte Personen existieren lassen, die mehr als ein wenig anfällig für Fehler machen. Diese Fehler haben jedoch so schwerwiegende Konsequenzen wie die sehr bewussten Morde, die auftreten.

Der Umfang und die Dimension von Aufgabe ist ganz anders als Stute von EasttownAber es gibt immer noch eine Ähnlichkeit – nicht nur in seinem Standort in Pennsylvaner (komplett mit Wawa -Referenzen und obligatorischen Versuchen, dies zu tun sehr Spezifischer Akzent), aber im komplizierten Heimleben seiner Hauptfiguren.

Im Fall von Tom ist er ein relativ neuer Witwer, dessen Sohn im Gefängnis ist (Tatsachen, die tragischerweise miteinander verbunden sind); Er trinkt zu viel und wurde, bevor er gebeten wurde, die Task Force einzurichten, in erster Linie den FBI -Stand auf Rekrutierungsmessen. Es ist eine Rolle, die für Ruffalos Talente maßgeschneidert ist, und er erweist sich besonders geschickt darin, die sehr spezifischen Aspekte seines Charakters zu einer einzelnen Qualität zu bringen.

Sogar über Ruffalos Beteiligung hinaus, aber Aufgabe Dank der Tiefe und Qualität seiner unterstützenden Besetzung, die auf beiden Seiten der dünnen Blue -Linie auf unerwartete Weise verbindet. Pelphrey hatte bemerkenswerte unterstützende Rolle in Projekten wie MankerAnwesend OzarkUnd Eisenfaustaber dies ist ein echtes Schaufenster für seine Fähigkeiten, und es ist wirklich elektrisch, wenn er und Ruffalo gegeneinander stehen. In der Zwischenzeit, KODA Star Emilia Jones rockt nicht nur ihre Meeräsche und Piercings, sondern bringt ihre Rolle als junge Frau, die zwischen dem Gesetz und den Handlungen ihres Onkel Robbie gefangen ist, eine willkommene Rolle.

Einen von Toms Junior -Agenten spielen, Haus des Drachen‚S Fabien Frankel rasierte seinen Criston Cole Bart und hat eine bemerkenswerte Chemie mit Alison Oliver als Lizzie, einem weiteren Junior -Agenten mit viel Leidenschaft und einer langen Geschichte des Durcheinanders. Sie sind von so Mbedu (einem herausragenden Ausgang von Die Frau König Und Die unterirdische Eisenbahn), der nicht so viele Möglichkeiten bekommt, wie sie konnte, aber ein Spiel und eine stetige Präsenz ist.

Und vor allem, Aufgabe liefert die reine, verschlüsselte Freude, einen kanistischen Martha Plimpton als Toms FBI-Chef zu beobachten, der sich über alles beschwert, von Bürokratie bis hin zu Hosen anziehen und von der Couch steigen, was sie zu einem der am meisten verlässlichen Charaktere von 2025 macht, einen modernen Helden, der die ganze Ausnahme in der Welt verdient. Ich würde jede verdammte Woche ein CBS -Verfahren über ihren Charakter beobachten.

Wie bereits erwähnt, erstreckt sich die Geschichte hier weit über das, wer für den Tod einer jungen Frau verantwortlich ist, einer weitläufigen Kriminalitätsgeschichte, die nicht ihre Schläge zieht und heftig auf den Charakteren geerdet bleibt. Manchmal kann es düster sein, aber es ist auch eine schöne Erinnerung, dass HBO zwar sowohl beliebter als auch kritischer Erfolg mit seinen Drachen und Pilzzombies gefunden hat, es aber auch immer noch einer der wenigen Orte ist, an denen Sie eine Geschichte wie diese sehen können: intelligent, kraftvoll und Ihre volle Aufmerksamkeit verdient.

Aufgabe Premieren am Sonntag, 7. September auf HBO und HBO Max. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

