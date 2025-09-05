Hat Les Claypool erwartet? South Park Jahrzehnte oder Krieg mit den Präsidenten laufen – ein wesentlicher Bestandteil seiner eigenen musikalischen Geschichte zu werden? Dachte er, dass die Schöpfer der Show „sehr gute Freunde“ werden würden? Er lacht. „Wir hätten nie gedacht, dass es im Fernsehen kommen würde, geschweige denn die Welt übernehmen würde“, erzählt er Folge.

Der Sänger von Primus hat die beigetragen South Park Eröffnung von Credits Songs, der glaubte, dass fast niemand es hören würde: „Wir haben es nur getan, weil wir es für cool fanden.“ Aber er wurde weder von Trey Parker und Matt Stones anhaltendem Erfolg beeinträchtigt, noch ist er überrascht, dass die 27. Staffel die Show wieder zu Near-Record-Bewertungen gebracht hat.

„Ich denke, es ist ziemlich offensichtlich, warum die Welt sie beobachtet“, sagt er. „Weil sie eine der wenigen Einheiten da draußen sind, die bei dieser Verwaltung ziemlich aggressive Stiche aufnehmen. Die Leute lieben es, solche Sachen zu sehen.

„Die Sache über South Park Haben wir nie gedacht, dass sie ins Fernsehen kommen würden? Und dann kommen sie ins Fernsehen und sie sind unglaublich erfolgreich. Dann, gerade wenn du denkst, sie fangen an zu verblassen South Park Film und es war riesig. Total wieder belebt ihr Ganzes. So kommt jetzt (Staffel 27) und es wird sie wieder wiederbelebt. Also machen sie einfach weiter und gehen und gehen. “

Laut Claypool haben Parker und Stone eine „magische“ Chemie, aber „es sind nur ein paar Typen, die die ganze Zeit übereinander abspielen.

„Es ist eine unglaubliche Sache zu sehen“, fährt er fort. „Chemie ist eine magische, magische Sache. Ob Lennon und McCartney oder Abbott und Costello oder Parker und Stone, seine Chemie. Chemie ist eine wunderbare, wunderbare Sache.“

Er fügt hinzu: „Ich bin sehr glücklich, mit Larry Lalonde in Primus Chemie zu haben. Ich bin sehr glücklich, Chemie mit Sean Lennon zu haben. Wenn Sie diese Chemie bekommen, ist es eine wunderbare Sache.“

Im Laufe der Jahre ist Primus laut Claypool „sehr gute Freunde mit diesen Jungs“ geworden. „Sie sind unglaublich klug, nachdenklich, rational, aufschlussreiche Menschen. Es ist gut zu sehen, wie Menschen erfolgreich sind.“ Trotzdem hat die Freundschaft ein paar bemerkenswerte Nachteile gekommen, darunter das, was Claypool als „eines der unangenehmsten Dinge, die ich je erlebt habe“ bezeichnet.

Nach einem Auftritt in Brooklyn „waren sowohl Matt als auch Trey hinter der Bühne und mein Sohn war dort und er war zu dieser Zeit 12 oder 13 Jahre alt. Sie sprechen mit meinem Sohn und sprechen FAmiler Kerl kommt hoch. Mein Sohn redet: ‚Ich habe zugesehen Familienanlagen. ‚ Und so sagt Trey: ‚Ohhhh, Familienanlagen! Nun, woran denkst du? South Park? ‚ Und er sagt: „Nun, ich darf nicht zuschauen South Park noch.‘ Und sowohl Matt als auch Treys Köpfe waren am gleichen Schwenk. Sie sahen mich genau an: „Was zum Teufel, Alter?“ Du weisst? Danach durfte mein Sohn zuschauen South Park.