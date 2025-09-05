Die Truppe war sicherlich mit dem Gewinner von Darth Vaders ursprünglichem Lichtschwert, das während einer Auktion in Propstore in Los Angeles am Donnerstag für satte 3.654.000 US -Dollar verkauft wurde.

Laut dem Auktionshaus ist die Requisite das einzige Helden -Lichtschwert aus dem Original Star Wars Trilogie, um eine öffentliche Auktion zu treffen. Es wurde speziell in den 1980er Jahren verwendet Das Reich schlägt zurück und 1983 Rückkehr des Jedi von Darth Vader Schauspieler David Prowse und Stunt Double Bob Anderson.

Mit dem Gewinngebot von 2,9 Millionen US-Dollar und einer zusätzlichen Käuferprämie, die an Propstore gezahlt wird, ist das Darth Vader-Lichtschwert jetzt der günstigste Artikel aus dem Star Wars Franchise wurde jemals bei einer Auktion verkauft.

In einer Erklärung sagte Propstore COO: „Um a zu sehen Star Wars Lichtschwert-das Symbol eines der größten Sagen des Kinos-wird das höchste Stück des Franchise-Unternehmens, das jemals bei einer Auktion verkauft wurde, unglaublich besonders. Es spricht für die dauerhafte kulturelle Kraft von Star Wars und die Leidenschaft der Fans und Sammler, die diese Artefakte als Prüfsteine ​​der modernen Mythologie betrachten. “

Für Star Wars Fans mit flacheren Taschen, LEGO, veröffentlichen am 4. Oktober einen erreichbaren Death -Stern in Höhe von 1.000 US -Dollar.

Das Franchise wird auch mit Shawn Levys in der heutigen Produktion erweitern Star Wars: Starfighterin dem Ryan Gosling, Amy Adams, Matt Smith, Aaron Pierre und Mia Goth auftreten. Der Film wird derzeit am 28. Mai 2027 veröffentlicht.

