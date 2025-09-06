Während die Zukunft von PBS im Moment nicht so sonnig ist, ist Sesamstraße Erweitert den digitalen Fußabdruck: Neben der Suche nach einem neuen Zuhause auf Netflix (mit Episoden, die gleichzeitig auf PBS ausgestrahlt werden), wird die geliebte Kinder -TV -Show ab Januar 2026 auch „die größte digitale Bibliothek“ von Inhalten auf YouTube verfügbar sein.

Die Show machte die Ankündigung über soziale Medien (siehe unten) und versprach, dass „Hunderte von vollständigen Episoden“ „Come to the sind Sesamstraße Kanäle. “ (Eine weit überlegene Betrachtungsoption zu Kokomelon.))

„Begleiten Sie uns, während wir Kindern überall helfen, schlauer, stärker und freundlicher eine Episode nach dem anderen zu werden“, schließt die offizielle Ankündigung. Hoffentlich werden wir in Zukunft weiterhin großartige Auftritte von Künstlern wie Sza, Noah Kahan und Brandi Carlile sehen.

Sesamstraße beginnt ab dem 10. November auf Netflix. Schauen Sie sich die offizielle YouTube -Ankündigung unten an.