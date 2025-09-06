Der von Amazon unterstützte AI Company Showrunner versucht, die berühmt-missigen 43 Minuten von Orson Welles zu rekonstruieren Die prächtigen Ambersons Als Testfall für die Fähigkeit der Maschine, einen Film zu bearbeiten, neu zu schreiben und zu überarbeiten, nachdem er bereits gedreht wurde.

Welles ‚abgeschlossenes Nachfolger zu Citizen Kane war in der Geschichte verloren, nachdem Studio -Führungskräfte seine Notizen ignoriert und einige Filmmaterialien verbrannt hatten. Diese bevorstehende Version von Die prächtigen Ambersons ist nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt, und Showrunner hat die Rechte von Warner Bros. Discovery nicht lizenziert. Stattdessen erwartet Showrunner, zwei Jahre mit dem Wiederaufbau zu verbringen, um einen Agenten zu schaffen, der den gesamten Prozess an einem Nachmittag durchführen kann.

Der Appell an Studios ist offensichtlich. Wurde der Hauptdarsteller verhaftet, verklagt und abgesagt? Ist eine bestimmte Nebenhandlung mit Fans wild unbeliebt? Wäre für das Studio alles einfacher, wenn bestimmte politische Themen abgeschwächt würden? Das Versprechen von Showrunner ist ein beispielloses Maß an Studiokontrolle, das möglicherweise lange bevor die Agenten Vollfilme herstellen.

CEO Edward Satachi stellt Showrunner als „Netflix of AI“ vor, mit der Fähigkeit, maßgeschneiderte Episoden von Fernsehsendungen zu erstellen, die auf einigen Wörtern von Eingabeaufforderungen basieren. Er sagte Der Hollywood -Reporter„Jahr für Jahr kommt die Technologie näher an die Aufforderung an ganze Filme mit AI. Heute kann KI eine Geschichte über eine kurze Folge hinaus aufrechterhalten“, aber er fügte hinzu, dass sein Unternehmen Showrunner ein „Schritt in Richtung einer gruseligen, seltsamen Zukunft des generativen Geschichtenerzählens“ ist.

Jedes KI -Unternehmen nennt sein Produkt beängstigend – Menschen, die fließend Risikokapitalgeber sprechen, sagen mir, dass es sich um „profitabel“ handelt – aber bisher waren die Ergebnisse unbeabsichtigt lustig. Die Milliardäre David Zaslav und James Dolan haben möglicherweise Unsterblichkeit gewesen, als sie ihre eigenen Gesichter digital zu Spheres Kontroverse erhöhten Der Zauberer von Ozaber die Welt lachte nur. Und Will Smith hat sich mit dieser Ai-verstärkten Menge keinen Gefallen getan.