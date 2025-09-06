<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Sabrina Impacciatorore zeigte sich zu Das Papier -die lang erwartete Rückkehr in die Welt, die von geboren wurde Das Büro -Wie ein hitzebildender Komet, alle Glamour, scharfe Ellbogen und Überlebensinstinkt. Sie sprach mit Kyle Meredith darüber, mit Generationen von Fans in ein Franchise -Franchise einzusteigen und das lustige zu finden, selbst wenn sich die Einsätze wie eine Langhantel auf Ihren Schultern anfühlen. Sie nennt das Gewicht eine Motivatorin, keine Belastung, und ihr Charakter von Esmeralda kommt voll aufgeladen: Vintage-Sternhaar, Waffennägel und einen nicht aussehenden Ehrgeiz, der den Newsroom seuchten. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Impacciatore lacht jetzt über den Terror dieser frühen Tischlesen und gab zu, dass „meine Beine unter dem Tisch zitterten“. Sie fügt hinzu, dass sie „nicht verstanden hat, was durch den Sprachdunst vor sich ging – aber die Nerven haben das Engagement nicht langweilig. Ein typisches Beispiel: Der bald berüchtigte „Wurm“ -Moment. „Warum erschießt wir nicht, dass ich den Wurm mache?“ Sie machte sich auf, nur um festzustellen, dass der Wurm eine Break-Dance-Bewegung der 80er Jahre ist, von der sie absolut nicht wusste, wie sie es tun sollte. Eine Midnight YouTube Cram -Sitzung später kam sie am Set an, startete und schwört, dass sie „den besten Wurm in der Geschichte der Würmer“ lieferte, genau wie der Regisseur ihr sagt, dass es sich nur um eine Probe -Einstellung handelte. Wir sehen die blutige Knieversion.

Esmeralda nahm die gleiche Weise an: im Instinkt, unter Druck und mit schelmischer Freiheit von Greg Daniels und Michael Koman. „Esmeralda wurde vor uns geboren“, sagt sie, von 11 Seiten Vorsprechenmonologe bis zur Idee, dass „sie unabhängig von den Kosten überleben wird“. Impacciatore bestand auf einem Unschuldstreifen, weil Monster lustiger (und wahrer) sind, wenn sie im Herzen ein kleines Kind sind.

https://www.youtube.com/watch?v=MY31Z8__P3E

