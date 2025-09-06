Im vergangenen Jahr soll Sophie Turner zu den Top-Kandidaten gehören, um Lara Croft in Phoebe Waller-Bridge’s bevorstehend zu spielen Grabräuber Serie kommt zu Prime Video. Jetzt hat der Streamer bestätigt, dass Turner für die Rolle mit Waller-Bridge als Schöpfer, Schriftsteller und ausführender Produzent eingestellt ist.

Auch offiziell einsteigen in das Projekt sind Gutes Benehmen Schöpfer Chad Hodge als ausführender Produzent und Co-Showrunner neben Waller-Bridge und Jonathan Van Tulleken (Shōgun) als Regisseur und ausführender Produzent. Die TV -Serie stammt aus Amazon MGM Studios und wird am 19. Januar in die Produktion eintreten.

„Ich freue mich sehr, den beeindruckenden Sophie Turner neben diesem phänomenalen Kreativteam den beeindruckenden Sophie Turner bekannt zu geben. Es ist nicht sehr oft, dass Sie diese Skala mit einer Figur, die Sie lieben, aufgewachsen sind“, sagte Waller-Bridge in einer Erklärung. „Jeder an Bord ist wild leidenschaftlich für Lara und alle so empörend, mutig und lustig wie sie. Holen Sie sich Ihre Artefakte raus … Croft kommt …“

Turner fügte hinzu, dass Lara Croft „ein so ikonischer Charakter ist, der so viel für so viele bedeutet – und ich gebe alles, was ich habe. Sie sind massive Schuhe zum Füllen und folgen in den Stufen von Angelina und Alicia mit ihren Kraftpaketauftritten, aber mit Phoebe am Ruder, wir (und Lara) sind alle in sehr sicheren Händen.