Die West Point Association of Graduates hat eine Zeremonie abgesagt, die Tom Hanks mit dem Sylvanus Thayer Award ehren sollte, der einen „herausragenden Bürger“ anerkennt, dessen Karriere die Ideale der US -amerikanischen Militärakademie für „Pflicht, Ehre, Land“ veranschaulicht, laut Die Washington Post.

In einer E -Mail an die Fakultät erklärte der pensionierte Col. Oberst Mark Bieger, Präsident und Chief Executive Officer des Vereins, die Entscheidung als Wunsch, „auf die (Akademie) Kernmission zu konzentrieren, Kadetten vorzubereiten, um als Offiziere in der tödlichsten Kraft der Welt zu führen, zu kämpfen und zu gewinnen.“

Hanks wurde im Juni als Empfänger der Auszeichnung 2025 angekündigt. Zu dieser Zeit hob der Verein die zahlreichen Darstellungen des Schauspielers von Militärfiguren in Filmen wie hervor, wie Private Ryan rettenAnwesend Forrest GumpUnd Windhund; Seine Arbeit als Produzent auf anerkannten Serien wie Gruppe von Brüdern Und Der Pazifik; und seine langjährige Interessenvertretung für Veteranen, einschließlich der Leitung einer Spendenaktion für das National WWII Museum in New Orleans.

„Tom Hanks hat mehr für die positive Darstellung des amerikanischen Dienstes, mehr für die Betreuung des amerikanischen Veteranen, ihrer Betreuer und ihrer Familien und mehr für das amerikanische Weltraumprogramm und alle Regierungszweige getan als viele andere Amerikaner“, sagte Robert McDonald, ehemaliger Sekretär der Veteranen -Angelegenheiten und Vorsitzender des Vereins, als Hanks erstmals als Ehrern angekündigt wurde.

Die Stornierung der West Point Association of Graduates, die die Auszeichnung storniert, erfolgt inmitten einer Welle umstrittener Veränderungen, die die Trump -Regierung an das US -Militär vorgenommen hat. Seit seiner Rückkehr ins Amt hat Donald Trump zahlreiche Top -Führungskräfte entlassen, die Prüfungen der Lehrpläne an Akademien wie West Point bestellt und erst in dieser Woche in das Verteidigungsministerium in das Kriegsministerium umbenannt.

His son, Donald Trump Jr., celebrated the decision to strip Hanks of the award, writing on X: “Great to see (Secretary of War Pete Hegseth) holding the line for @realdonaldtrump to make the military strong again. West Point should be focused on training the next generation of war fighters, not celebrating woke leftwing celebrities with awards!!!”