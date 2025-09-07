Lady Gaga hat neben einem Musikvideo von Tim Burton ein neues Lied „The Dead Dance“ veröffentlicht.

Der neue Track ist in der zweiten Staffel von Netflix vorgestellt MittwochDa Gaga einen Gaststar macht, schalten Sie die Serie als Charakter Rosaline Rotwood ein. Der Sänger erscheint in der zweiten Hälfte der aktuellen Saison der Show, die heute (3. September) Premiere hat. Ihre Teilnahme an der Show wurde Ende letzten Jahres enthüllt.

„The Dead Dance“ kommt auch mit einem Musikvideo an, das von geleitet wird Mittwoch Regisseur und Produzent Tim Burton; Es ist Burtons erstes Mal, ein Musikvideo zu leiten, seit das Visual für den 2012er Song „Here With Me“ das Visual für den Killers 2012 leitete. Direkt aus der Öffnung hat das Video gruselige Puppen in Hülle und Fülle. Eine solch gruselige Puppe ist Gaga selbst, die zum Leben erweckt und bis zum ersten Chor spasing beginnt, wo sie von Backup -Tänzern begleitet wird. Das Video beginnt in Schwarzweiß, verlagert sich jedoch auf das letzte Drittel des Songs, um vorübergehend zu färben. Sehen Sie sich das Video unten an.

Lady Gaga hat zusammen mit den regulären Mitarbeitern Andrew Watt und Cirkut „The Dead Dance“ geschrieben und produziert. Der Song enthält einen Disco -Stil und mischt gleichzeitig den dunklen Pop, der in ihrem letzten Album gefunden wurde. Chaos. Anfänglich setzte sie die bevorstehende Veröffentlichung der Single auf Instagram vor und veröffentlichte die Cover der Single zusammen mit der Zeit, in der die Melodie offiziell in Städten auf der ganzen Welt eintreffen wird. Siehe den Beitrag unten.

Sie trat auch überraschend in Netflix ‚„Graveyard Gala“, einem besonderen Ereignis in New York Citys Guastavino’s für 300 Fans, Influencer und Presse, überraschend Mittwoch Staffel 2 startet Teil 2. Mit den Darstellern Jenna Ortega, Emma Myers und Joy Sunday waren die Veranstaltung mit Coffin -Hörständen, die es den Teilnehmern ermöglichten, einen Vorschau -Snippet von „The Dead Dance“ zu hören.

Gaga befindet sich derzeit auf der HomeStretch der nordamerikanischen Etappe ihrer aktuellen „The Mayhem Ball Tour“, mit kommenden Shows in Miami, New York City und Toronto, bevor er mit einem Drei-Nächte-Stand in Chicago abgeschlossen ist. Sehen Sie sich die Daten unten an und erhalten Sie hier Tickets. Die Red-Hot-Tour fand im Publikum in San Francisco nicht weniger als der US-Politiker Nancy Pelosi, wobei der Sprecher Emerita es „den größten Spaß hat, den ich seit langer Zeit hatte“.

Lady Gaga 2025 Tourdaten:

09/03 – Miami, FL @ Kaseya Center

09/06 – New York, NY @ Madison Square Garden

09/07 – New York, NY @ Madison Square Garden

09/10 – Toronto, auf der @ Scotiabank Arena

09/11 – Toronto, auf der @ Scotiabank Arena

09/13 – Toronto, auf der @ Scotiabank Arena

09/15 – Chicago, IL @ United Center

09/17 – Chicago, IL @ United Center

09.09.18 – Chicago, IL @ United Center