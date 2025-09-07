Vielleicht wird er älter und klüger (oder hat einige Werbearbeit zu erledigen?), Aber Charlie Sheen hat in letzter Zeit ernst und in letzter Zeit Stimmung geteilt. Zusätzlich zu einem bevorstehenden Netflix -Dokumentarfilm und seiner entsprechenden Memoiren die Zweieinhalb Männer Star hatte kürzlich eine Menge zu sagen in einem Interview mit MENSCHEN (über Unterhaltung wöchentlich).

Die vielleicht auffälligste Offenbarung in dem Stück ist Sheens Anerkennung seiner Beziehungen und sexuellen Begegnungen mit Männern. Die Vorbereitung der Dokumentarfilms ist das erste Mal, als er das Thema sogar angeregt hat und den Prozess der Öffnung als „verdammt befreiend“ beschrieben hat. Er fügte hinzu: „Ein verdammtes Klavier fiel nicht vom Himmel. Niemand rannte in den Raum und schoss mich.“

Sheen sagte, diese gleichgeschlechtlichen Beziehungen begannen, während er immer noch regelmäßig Drogen einsetzte, einschließlich Crack-Kokain. (Sheen ist seit Mitte 2017 nüchtern.) Er erklärte, dass diese Begegnungen, gepaart mit seinen anhaltenden Kämpfen, nüchtern zu bleiben, viel interne Spannung und existenzielle Nachdenken erzeugten.

„Dort wurde es geboren oder ausgelöst“, sagte Sheen. „Und in welchen Zeiten, in denen ich aus der Pfeife war, versuchte, das zu navigieren, und versuchte, damit abzufinden:“ Woher kommt das? Warum ist das passiert? “ – und dann schließlich endlich so wie „na was?“ Einiges davon war komisch.

Es wurden andere, ebenso aufschlussreiche Leckerbissen enthüllt, darunter:

Sein HIV -Status: Sheen enthüllte zuerst seinen positiven Status während eines Auftritts im November 2015 auf der Heute zeigen. Was ihn dazu veranlasste, die Ankündigung zu machen, sagte Sheen, dass Hausgäste oder Sexualpartner in den Jahren vor Jahren Bilder von seinen Medikamenten als Form der Erpressung machen würden. Trotz seines Drogenkonsums und seiner anderen Bedenken sagte Sheen weiter: „Ich weiß, dass ich es nie weitergegeben habe.“

Die Tour 2011: Im Vorfeld seiner 20-Städte „Mein gewalttätiger Torpedo der Wahrheit / Niederlage ist keine Option“ Live-Show „, machte Sheen die jetzt berüchtigten Kommentare zu“ Tigerblut „. Sheen sagte jedoch MENSCHEN Dass die Tour „nicht passieren musste“ und fügte hinzu, dass „jemand für mich hätte veröffentlichen sollen und sagte:“ Das ist eine schlechte Idee. „

Seine Freundschaft mit Jon Cryer: Im Frühjahr 2011 ließen ihn Sheens persönliche Themen abgeschrieben Zweieinhalb Männer. Der Fallout trennte Sheens Beziehung zu Freund/Co-Star Cryer, und Sheen glaubt, dass seine Handlungen sogar Cryer „in die Feuerlinie“ (via „stellten US -Magazin). Cryer erscheint im DOC, wurde aber vom Regisseur und nicht von Sheen selbst für die Produktion rekrutiert, der sagt, er habe keine Möglichkeit, seinen ehemaligen Freund direkt zu kontaktieren. „Ich schrieb an ihn und sagte:“ Hey, danke für deine Beiträge, und es tut mir leid, dass wir uns nicht persönlich verbanden „, sagte Sheen über eine Nachricht, die an Cryer gesendet wurde, und fügte später hinzu:“ Wenn Sie dies lesen, Jon, dm mir Ihre neue Nummer! „

Seine funktionierende/persönliche Beziehung zu Chuck Lorre: Im Gegensatz zu Cryer hat sich Sheen seitdem mit wiedervereinigt Zweieinhalb Männer Mitschöpfer Chuck Lorre. Der Besser Buchmacher. Zu der Zeit, erzählte Lorre Vielfalt„Ich war nervös, aber fast sobald wir anfingen zu reden, erinnerte ich, dass wir einmal Freunde waren“ und fügte hinzu: „Als er an den Tisch kam, las diese Episode, ging ich auf und wir umarmten. Es war einfach großartig.“

Der Netflix -Dokumentarfilm, aka Charlie Sheen (fällig aus dem 10. September) gibt zusätzliche Perspektive in Sheens turbulentes Leben durch die Linse offener Interviews mit Freunden/Familie. Dazu gehören Denise Richards, Heidi Fleiss, Sean Penn, Ramon Estevez, Brooke Müller, Chris Tucker und sogar sein Drogendealer Marco.

Inzwischen seine Memoiren, Das Buch des Glanzes (Aus dem 9. September) wurde vollständig vom Schauspieler geschrieben und deckt seine Kindheit als Sohn eines Hollywood -Stars (Martin Sheen), seinen frühen Aufstieg zum Ruhm und seinen Aufenthalt auf ab Zweieinhalb Männer „Mit dem Chaos von Scheidungen und Drogen umgehen.“

Schauen Sie sich sowohl das Trailer- als auch das Buchcover unten an.

