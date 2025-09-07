In den Haupttiteln für Das PapierDie Namen der Besetzung und der Produzenten werden zusammen mit dem Filmmaterial von Zeitungen gezeigt, die für eine Vielzahl von unwürdigen Aufgaben verwendet werden: Fische, Haustraining eines Welpen, buchstäblich das Innere eines Vogelkäfers. Es handelt Das Büro Das schüttelt effektiv mit einer freundlicheren, inspirierenderen Art von Komödie ab.

Wenn wir zum ersten Mal die Mitarbeiter der lokalen Zeitung Toledo Truth-Teller treffen, sind sie ein entmutigter Haufen mit dem minimalen Erlebnis der Journalismus. Veteran Stute (Chelsea frei Der weiße Lotus Staffel 2) führt die auf Clickbait ausgerichtete Online-Ausgabe aus. Der Rest des abgenutzten Personals arbeitet hauptsächlich in anderen Abteilungen der Muttergesellschaft Enervate, ohne Erfahrung mit dem Schreiben.

Geben Sie Ned (Domhnall Gleeson), einen geborenen Verkäufer, dessen Familienverbindungen es ihm ermöglicht haben, das Papier als Chefredakteur zu übernehmen. Warum wollte er den Job? Weil er an Journalismus liebt und an den Journalismus glaubt – und trotz keinerlei Mangel an Fehltritten frühzeitig eine Leidenschaft, die den Rest seiner Mitarbeiter dazu inspirieren könnte, die Dinge umzudrehen.

Keiner der oben genannten mag so klingen, als hätte es etwas mit Das BüroAber Das Papier existiert in der Welt des amerikanischen Spinoffs auf sehr klare und direkte Weise, am deutlichsten und direkt, indem er Oscar Nunez zurückbringt, um seine Rolle als Oscar Martinez wieder zu wiederholen. Oscar ist der Hauptsache, der dafür verantwortlich ist, mehrere Verweise auf die Originalserie zu machen, aber der Geist von Das Büro ist präsent … Sorta.

Diejenigen, die sowohl den Briten als auch den Amerikaner beobachteten Büro Shows (heck, die australische für ein gutes Maß gemacht, es hat eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht) wissen, dass beim Start der Show in anderen Ländern das Kernsemble der Serie eine ziemlich klare Struktur gab: The Nerven Chef, sein/sie gleichermaßen nerviger Saughelferin, und dann das Willen, das sie werden. (Die australische Version machte Schlagzeilen für ihre Frau Michael Scott, gespielt von Felicity Ward.)

Das Papier ist für solche Konstrukte nicht festgelegt, obwohl es immer noch ein ähnliches Gleichgewicht zwischen charmanten und zuordenbaren Helden und weniger charmante, aber immer noch relatable Comic -Folien hat. Domhnall Gleesons Akzentarbeit wird ein wenig schwierig zu platzieren, aber als ansässiger Chef ist er viel kompetenter als Michael Scott und wohl weniger nervig, mit seiner süßen Leidenschaft für die Kraft des Journalismus läuft einen langen Weg, um seine Sympathie zu fördern.

Frei erweist sich in ihren eigenen Verdiensten, die heterosexuelle Mann zu Gleesons Begeisterung spielen, und gleich in der Fledermaus haben sie und Gleeson eine großartige Chemie. Denn ja, das Ensemble dieser Show passt möglicherweise nicht zu eins mit dem Original Büro Besetzung, aber du musst ein Testament haben, werden sie/nicht sie, oder?

Nicht jedes Mitglied der Besetzung hilft der Show wirklich zu gedeihen, und jetzt, da dies bestätigt wurde Das Papier Wenn Sie eine zweite Staffel erhalten, sollte die Priorität der Show die Nummer eins herausfinden, wie es den Charakter von Esmeraldas natürlicher in die Welt der Show passt. Sie repräsentiert eine völlig einzigartige Comic -Stimme für dieses Universum, aber sie erweist sich ehrlich gesagt im Verlauf der Saison. Alle ihre Motivationen sind klar und verständlich, als Ned sich der Wahrheitsverkäuferin als den angeblichen Kopf des Papiers anschließt, aber ihre Bemühungen, ihn zu sabotieren, fühlt sich nicht in Einklang mit dem Rest der Geschichte, die hier erzählt wird. Das Problem ist mehr mit dem Schreiben zu tun als mit der Leistung von Sabrina Impacciatore, aber beide benötigen etwas Neukalibrierung.

In einer antagonistischen Rolle etwas besser zu arbeiten, ist Tim Key als Enervate-Anzug, der seinen Status des mittleren Mannes mag und alle Bedrohungen dagegen durch die passiv-aggressiven Mittel schützt. Die anderen unterstützenden Darsteller haben alle auch vielversprechend, obwohl der Umfang dieser zehn Folgen, darunter Alex Edelmans unangenehmer Familienmann, Melvin Greggs unaufdringlicher Romantiker, und Ramona Youngs ruhig und doch direkte Pragmatiker.

Eine bemerkenswerte Änderung von Das Büro Zu Das Papier In Bezug auf den Stil: Die ursprüngliche Show war bis zu den letzten Folgen absichtlich vage darüber, warum genau eine Kamera -Crew eine Reihe von Mitarbeitern des Papierunternehmens verfolgte. (Spoiler -Alarm: Es war für einen PBS -Dokumentarfilm.) Vielleicht wegen dieser früheren Enthüllung, Das Papier Mügt sich nicht die Mühe, eine ähnliche Mystik zu kultivieren, und macht es von Anfang an klar, dass die Dokumentarfilmbesatzung aus der vorherigen Show auf eine Fortsetzung gestartet hat. Vermutlich ist dieser neue DOC auch für die zukünftige Verteilung auf PBS vorgesehen, aber wer weiß, wie machbar das tatsächlich sein wird, wenn das Universum von Das Papier hat eine Ähnlichkeit mit unserer eigenen.

Point ist die Tatsache, dass es in der Show im Voraus darüber geht, wer den „Dokumentarfilm“ macht und warum eine wesentliche Änderung des vorab festgelegten Mockumentary-Formats führt: Die Dokumentarier sind etwas mehr involviert, was ihre Präsenz durch gelegentlich snarky Titelkarten über gelegentlich snarky Titelkarten spürt. (Diese Titelkarten beinhalten hauptsächlich die Ablehnung von Anfragen an die Kameras, um die Dreharbeiten zu beenden.) Es geschieht im Verlauf dieser 10 Folgen selten, fügt dem ansonsten sehr vertrauten Rezept jedoch ein faszinierendes Gewürz hinzu.

Insgesamt jedoch die am meisten aufregende Tweak Das Papier macht zu dieser etablierten Welt das ist wirklich, niemand auf Das Büro kümmerte sich so sehr um den Verkauf von Papier. Es war nur ein Job. Aber die Charaktere von Das Papier Werden Sie sich wirklich leidenschaftlich für die Möglichkeit, den Journalismus auf ihrer eigenen willkürlichen, amateurhaften Art und Weise am Leben zu halten. Das Endergebnis ist eine Show, die nicht nur zum Lachen inspiriert wird – es kann sich tatsächlich ziemlich inspirierend anfühlen. Denn ja, alle müssen für seinen Lebensunterhalt arbeiten. Es ist jedoch schön, Menschen zu sehen, an die Menschen leben, an die sie glauben.

Alle 10 Folgen von Das Papier Wird am Donnerstag, den 4. September mit Peacock beginnen. Schauen Sie sich den Anhänger unten an.

