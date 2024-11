David Lynch gab kürzlich bekannt, dass er an einem Emphysem leidet, wodurch er auf sein Zuhause beschränkt ist und nicht mehr in der Lage ist, Projekte persönlich zu leiten. Jetzt in einem Interview mit MenschenDer 78-jährige Filmemacher hat mitgeteilt, dass er bei allem, was anstrengender ist als ein Spaziergang durch den Raum, auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen ist.

„Ich kann kaum durch einen Raum gehen. Es ist, als würde man mit einer Plastiktüte um den Kopf herumlaufen“, erklärte er.

Lynch sagte, dass bei ihm aufgrund einer lebenslangen Rauchgewohnheit im Jahr 2020 ein Emphysem diagnostiziert wurde. Trotzdem gab er das Rauchen erst zwei Jahre lang auf. „Ich sah die Schrift an der Wand und darauf stand: ‚Du wirst in einer Woche sterben, wenn du nicht aufhörst‘“, bemerkte Lynch. „Ich konnte mich kaum bewegen, ohne nach Luft zu schnappen. Aufgeben war meine einzige Wahl.“

Da ihn das Emphysem auch anfälliger für andere Atemwegserkrankungen macht, ist Lynch auch dauerhaft an sein Zuhause gebunden.

Trotz der Situation, in der er sich jetzt befindet, bereut Lynch es nicht, Raucher zu sein. „Ich bereue es nicht. Es war mir wichtig“, sagte er Menschen. Allerdings möchte er auch, dass andere Raucher seine aktuelle Verletzung als warnendes Beispiel nutzen.

„Ich wollte das unbedingt rüberbringen: Denken Sie darüber nach. Sie können mit diesen Dingen aufhören, die Sie am Ende umbringen werden. Ich bin es ihnen – und mir selbst – schuldig, das zu sagen.“

Lynch hatte zuvor klargestellt, dass er nicht die Absicht hat, sich vom Filmemachen zurückzuziehen, und dass er hofft, aus der Ferne Regie führen zu können. Sein letztes großes Leinwandprojekt war Twin Peaks: Die Rückkehr im Jahr 2017. Anfang des Jahres tat er sich mit Chrystabell für ein gemeinsames Album mit dem Titel zusammen Cellophan-Erinnerungendas von mehreren Musikvideos unter der Regie von Lynch begleitet wurde.